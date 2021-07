Cuando infringes una norma de tránsito, te detiene un agente y te infracciona, no hay de otra más que aguantarse, pagar y procurar no volver a equivocarse, de lo contrarío te atienes a seguir siendo castigado por la autoridad. Por más que el agente de tránsito no sea una dama de la caridad o un proser de la patria, que sus superiores tampoco lo sean o que no comulguemos con nuestros gobernantes, eso no nos exime de tener que respetar la ley o de lo contrario afrontar consecuencias.

Eso pasa con el famoso grito en los partidos de nuestra Selección Nacional de futbol. El alegar que la FIFA no tiene calidad moral para sancionarnos no va a resolver nada, parece fácil de entender pero no, hay gente terca que insiste en que el grito es una broma y que Infantino no tiene cara para castigar a nadie. De seguir así, las sanciones contra nuestra Selección continuarán y serán cada vez más graves pero parece que ya nos gustó, además, nuestros geniales "líderes de opinión" no han entendido nada, han dicho de todo menos lo qué hay que decir: seguir con el grito es una estupidez que nos va a salir caro a todos, el grito ya ni risa da, da vergüenza, nos muestra como un mugrero de afición, esa es la verdad. Esa resistencia que tenemos los mexicanos a cumplir la ley ya se instaló en el tema del grito, seguir gritándolo se ha vuelto un reto muy tonto a la autoridad. Sentimos que las multas son castigos que ni han de ser ciertos y que la posibilidad de quedarnos sin ir al Mundial de Catar o de no ser sede del 2026, son sanciones que la FIFA no se atreverá a imponernos y si sí pues ni modo. Que la cosa arda, total, hasta morbo provoca. La nueva versión que manejan comunicadores que son muy limitados o de a tiro pagados, es que el grito se ha vuelto una expresión "anti sistema" por las injusticias que la FMF comete, sinceramente permítanme carcajearme, ahora resulta que todo el tema se reducirá a que el Irapuato con la eterna víctima San Román sea aceptado en la Liga de Expansión sin solventar los requisitos obligatorios que todos los demás equipos cumplen. Cuidado, legitimar ahora ese grito lamentable como una causa social igual de lamentable y además completamente manipulada, sería muy triste, estaríamos hablando de la utilización de este problema para golpear a quienes mandan en la FMF y en La Liga MX y ahí si no se vale.