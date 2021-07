Desabasto de medicamentos es responsabilidad de este gobierno, por su ineptitud, soberbia y corrupción: Ricardo Anaya

fxuser

Hoy, 9:44 am

Claro esos problemas los hicieron los priianistas, pero el expriista dijo que ya no hay corrupción, ¿Entonces que problemas existe hoy? El expriista dejo de comprarle a PISA por corrupta, ahora le compra medicamento a las que le compran a PISA. Después de 3 años no pueda con sus compras consolidadas abastecer al país de medicamento. ¿Y al final del sexenio de quien será la culpa del fracaso de la 4T? De los conservadores neoliberales que le metieron piedras en el camino a este gobierno egocéntrico. Ya maduren. Le podías echar la culpa al pasado el primero año, hoy ya no. Eso sucede cuando prefieres vivir en un Palacio en lugar de una Residencia. Mi prian, Tu prian.

