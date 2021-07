'La peor de todas'; joven se lamenta al recibir la vacuna antiCOVID china

Este fin de semana se volvió viral a través de la plataforma de TikTok, la reacción de una joven argentina al enterarse que había recibido la vacuna antiCOVID proveniente de China.

“Me pusieron la vacuna china, la peor de todas y ahora me re duele, no puedo mover el brazo”… No te rías, abue”, dice en el teléfono mientras llora.

La vacuna Sinopharm tiene una efectividad del 61.6 % con la primera dosis y 84 % con la segunda de acuerdo a datos oficiales de la farmaceútica.

@nachitoomaceira Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca ♬ sonido original - Nachitoo Maceira

Aunque la joven no es mexicana, en el video rápidamente se le catalogó como una 'whitexican' al llorar por la vacuna aunque es parte de la población con 'suerte' por poder recibir el inmunológico.

"Qué difícil es ser yo", comentaron.