Policía salva a hombre que se estaba ahogando porque se trago una bolsa de marihuana

El suceso ocurrió en una carretera ubicada en Ohio, Estados Unidos, cuando el oficial Charles Huskin detuvo por exceso de velocidad a un hombre en un Sedan blanco y cuando se acercó a hablar con el conductor, este salió del auto y el oficial se percató de que se estaba ahogando.

Hoskin reaccionó con rapidez y procedió a realizarle la maniobra de Heimlich al detenido, quien expulsó de su cuerpo una bolsa de marihuana que se había intentado tragar para evitar ser detenido. Una vez que rescató al sospechoso, el oficial llamó a una ambulancia para asegurarse de que estuviera bien.

El video del incidente fue compartido por la cuenta de Twitter de la policía estatal de Ohio, en donde advirtieron a los usuarios de que no traten de tragarse bolsas con drogas ara evitar que las encuentren debido a que esto puede tener consecuencias fatales.

Don't try to swallow a bag of drugs prior to getting pulled over in an attempt to keep a trooper from finding them. Luckily, Tpr. Hoskin from our Ravenna Post was alert and able to assist the man who was choking on a bag of illegal marijuana. pic.twitter.com/LqgbOhOEsW