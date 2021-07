La Columna de Rosell

Se juegan este fin de semana las finales de la Copa América y Eurocopa. Esta vez sí, en esta instancia las cosas se nivelan, los veintidós en la cancha del Maracaná nada tienen que pedirles a los veintidós en la cancha de Wembley. Futbolistas, todos, que participan en las principales ligas de Europa, si acaso, si alguna ventaja vemos es que en esta ocasión la final que se jugó en Río de Janeiro tuvo la presencia de dos de los cuatro mejores jugadores del mundo, Messi y Neymar, los otros dos se quedaron en el camino, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

¿Serán Maracaná y Wembley los estadios más significativos del mundo? Difícil encontrar otros escenarios más llenos de tradición e historia, desde el maracanazo de 1950 al “robo” de la final de 1966, cuando Inglaterra obtuvo su único título venciendo a la Alemania del joven de 20 años Franz Beckenbauer con aquel gol fantasma de Geoffrey Hurst, un tiro que pegó violentamente en el larguero y rebotó en la raya de gol, el abanderado soviético Tofik Bakhramov lo avaló de manera increíble, la verdad, en su momento no había manera de saber si entró o no, años después con la ayuda de la tecnología se comprobó que el balón nunca entró, y pensar que en la actualidad los árbitros portan un reloj especial que les avisa al instante si el balón rebasó o no la línea de gol. Por cierto, ese gol fantasma fue el tercero de Hurst, convirtiéndolo en el único en anotar un hat trick en una final de Copa del Mundo.

Escenarios adecuados, selecciones de primer nivel. Al momento de escribir ignoramos como le fue a Argentina que junto con Inglaterra están urgidos de títulos que avalen la calidad de sus futbolistas. 1966 sin títulos para el equipo de la Rosa y desde 1993 cuando ganaron la Copa América de Ecuador derrotando en la final al invitado debutante México, para Argentina.

33 partidos seguidos sin perder para la Nazionale de Mancini. Con el equilibrio anhelado de su siempre disciplinada defensa con un ataque flexible y ligero. Por otro lado, Inglaterra al parecer ya encontró “la sangre” y se olvidó de la flema, dando la impresión que les daba igual quedar eliminados una y otra vez, ahora, en esta Copa itinerante se han encontrado en apuros y han sabido encontrar la manera de reaccionar y regresar a los partidos para terminar victoriosos.

Otra Copa ha iniciado sus actividades, nuestra Copa Oro, la más injustamente criticada del futbol. ¿Qué esperan los que se burlan y critican despiadadamente a esta competencia? ¿Por qué se extrañan de la pobreza técnica de la gran mayoría de los participantes? Es como si esperaran que en cada pelea Julio César Chávez junior se convirtiera en un gran pugilista, no, claro que no. Sus peleas son cada vez más malas y así el nivel de la Copa Oro es lamentable en el noventa por ciento de sus partidos, ¿Por qué esperar algo diferente? Es lo que hay y uno se tiene que adaptar no ellos, uno si puede disminuir sus expectativas como espectador, ellos no pueden elevar de manera milagrosa sus habilidades y talento. Los que por obligación laboral tenemos que observar los partidos y los que por simple entretenimiento lo harán, deben de entender qué es lo que estamos viendo, de lo contrario la van a pasar mal y rezongando. No le busques a una película de Adam Sandler señales de una de Scorsese.

Nuestra Selección todo parece indicar deberá ganar esta edición “caminando” citando al bigotón La Volpe, EUA va con solo futbolistas locales y el resto, quizás con la excepción de Honduras que ha mostrado cierto progreso deberán de ser rivales por momentos complicados, pero sumamente derrotables (si es que existe la palabra). Lo de siempre, si la ganas “que chiste” si no “que ridículo”. Relájense e intenten disfrutar y recuerden no le hagan al crítico estricto a un espectáculo que no da para más, adáptense señores, adáptense.