Dichos de Sor Juana

En la comedia compuesta por Sor Juana Los empeños de una casa, durante un intercambio de razonamientos de los personajes acerca de cuál es la pena más grave entre las penas del amor, le llega el turno a la protagonista de la obra, doña Leonor. Ella, que mucho se parece a La Americana Fénix en la biografía, en lo inteligente y en lo hermosa, en la octavilla con que expone su pensamiento incluye el refrán que queda anotado arriba.

La alusión a las similitudes entre Sor Juana y doña Leonor no es casual. Ha sido convocada para decir que en la Respuesta a Sor Filotea, la monja jerónima expresa algo parecido, pero en latín. Quién sabe qué delicadeza le habrá hecho manifestarlo así: “privatio est causa appetitus” (“la privación es causa de apetito”, puede traducir alguien al pronto).

En la Respuesta… Sor Juana escribe esa su expresión en el pasaje donde viene relatando cómo se le despertó la inclinación al estudio y a las letras (también, de pasada, a por qué entró de religiosa, que es por “la total negación que tenía al matrimonio”, por “querer vivir sola”, con la única compañía de sus libros). Como conclusión de este pasaje escribe que cuando por las cuestiones religiosas se le sofocaba o embarazaba su inclinación intelectual “reventaba como pólvora, y se verificaba en mí el privatio est causa appetitus”.

Seguramente no existe quien desde niño no haya sufrido lo que dice el refrán de la Décima Musa y si en la infancia no hubiera podido estructurar la idea, ya de adulto, como sin duda a todos los adultos, se le habrán presentado muchas privaciones y con ellas la oportunidad de expresar lo que doña Leonor, protagonista de la obra de la monja jerónima: Sor Juana dice: “cuando del bien se carece / el ansia de gozar crece”.