SU SALUD ORAL

CARIES DENTAL, COMO TRATARLAS (TERCERA PARTE)

Cuando se presenta caries dental, enfermedad de gran incidencia en el ser humano, se considera un proceso patológico complejo de origen infeccioso y transmisible que afecta a las estructuras dentarias y se caracteriza por desequilibrio bioquímico, el criterio para tomar la decisión del tratamiento de esta, depende de varios factores. Anteriormente, al observar caries, el lema era "extensión por prevención", ya que, al ser una enfermedad infecciosa, habría que retirar todo tejido enfermo cariado, para no contaminar más órganos dentarios. En la actualidad, ya se tienen muchos años, que el tratamiento curativo es no invasivo, se utilizan remineralizantes, solo cuando la lesión es activa se obtura con el material de elección correspondiente. Teniendo mucho cuidado de no afectar el complejo dentino pulpar, si esta enfermedad está muy profunda, es necesario otro tipo de tratamiento, ya sea endodoncia o extracción. El tratamiento de la caries dental debe de tener un enfoque médico, solo deben de ser tratadas las caries, con tratamiento quirúrgico- restaurador las lesiones de caries activa, aquella que ha afectado la dentina. La decisión de rehabilitar un diente es clínico, valorar, el riesgo del paciente, en cuanto a sus cuidados, ya que estas avanzan a ritmo lento, se recomienda potencializar los tratamientos remineralizantes antes de ser obturada. Si se decide tratamiento preventivo, es muy importante, someter al paciente a controles, periódicos, e indicarle los tratamientos precisos, muy importante que se lleve a cabo. Se recomienda, tratamientos de flúor en consultorio y en casa, ya que aumenta la resistencia del esmalte e inhibe el procedo de caries, por disminución de la producción de ácido de los microorganismos presentes, incrementa la reminerilizacion. En personas adultas, se utiliza la clorhexidina, para la reducción del biofilm, y previene la transmisión de los microrganismos cariogenicos. El xilitol es un polialcohol, inhibe la desmineralización, estabiliza la caries rampante. Colocar selladores de fosetas y fisuras, para evitar y prevenir la caries. Cariostáticos: Son agentes que inhiben la progresión de la caries dental, disminuyen la sensibilidad dentinaria y remineralizan la dentina cariada, entre ellos tenemos el fluoruro estañoso. Microabrasión: Este método utiliza micropartículas (óxido de aluminio) mezclado con aire para remover áreas infectadas del diente, puede ser utilizada en casos de fluorosis, hipoplasia de esmalte o manchas blancas de caries inactivas. Esta técnica presenta resultados estéticos excelentes, además de ser muy fácil su aplicación. Cuando, no es posible, prevenir y efectuar tratamientos de, se da tratamiento invasivo, con diversos materiales, en otro artículo se mencionará. Lo más importante es "entre menos tocar" definitivamente el cuidado depende del paciente.