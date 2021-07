Con reserva, alcalde de Saltillo sobre proyecto del Tren Suburbano Ramos Arizpe - Derramadero

De ser real el proyecto de construcción y habilitación de un tren suburbano que conectaría a Ramos Arizpe con Derramadero, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, espera que se pueda concretar y no suceda lo mismo con el de la ampliación de la carretera Saltillo – Derramadero, el cual tiene varios detenido por falta de recursos federales.

En ese sentido, comentó que espera que sea algo que vaya con formalidad, pues apegándose a los hechos, está la carretera Saltillo-Derramadero que se suspendió por falta de recurso federal.

“El año pasado le quitaron el recurso y este año no mandaron ni un solo peso para continuar esa vialidad, y esa es una vialidad que tiene que ver con Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces se me hace un poco extraño que hablen de un proyecto que ya se había hablado pero que en los hechos, en la práctica y en realidad, están las obras detenidas de esta obra importante para Saltillo y donde no falta nada más que le asignen el recurso, porque ya está el derecho de vía liberado”, afirmó.

Cuestionó la fuente por parte de la SCT respecto al proyecto del Tren Suburbano Ramos Arizpe – Derramadero, pues hasta el momento no tiene nombre ni apellido, sin embargo apegándose a los hechos, la única obra que estaba a cargo de la SCT Coordinación Saltillo, que era dicha ampliación, no tiene fecha para concretarse.

“Con el gobierno federal anterior se ampliaron los primeros cuatro kilómetros, faltan otros cuatro que por alguna razón después de diez años no hay asignación de recursos por parte de la federación a la SCT para poder concluir este tramo tan importante”, indicó.

Finalmente, manifestó que aunque el proyecto de la carretera está muy lejos de concretarse, ocurre lo contrario con el tren suburbano y otros más, ya que la SCT tiene por lo menos dos años de no emprender grandes proyectos en la Región Sureste.