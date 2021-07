Autores que ‘odiaron’ las adaptaciones a película de sus libros

Adaptar un material literario a formato de película no es trabajo fácil; la palabra escrita usa herramientas narrativas muy diferentes a las de la cinematografía. Algunos resultados destacan por la creatividad e inventiva, por tomar la esencia del libro y crecer la historia en pantalla. Otros casos más desafortunados, son el absoluto contrario.

La persona más a la expectativa es quizá el autor del libro y en ocasiones, algunos terminan completamente decepcionados.

Clive Cussler con Sahara

La cinta fue un fracaso y quizá en parte porque el proceso de producción fue caótico. La productora y el autor chocaron desde un principio y él se dijo engañado de que le prometieran control sobre la adaptación, al punto que promovió sabotear la cinta. Queda claro por qué la secuela se canceló.

Alan Moore con Watchmen

En corto, Moore odia toda adaptación de su trabajo al cine, ya sea Watchmen, V for Vendetta o The League of Extraordinary Gentlemen, por ejemplo. Pide siempre que su nombre sea omitido en los créditos y sobre esta película, arremetió contra el producto final y hasta los ejecutivos de DC Comics.

P. L. Travers con Mary Poppins

Disney logró un clásico con este musical que, sin embargo, no era el rumbo que quería la autora. Se sabe que detestaba la idea de que fuera un musical y que sentía que la historia no respetaba el eje central que trata su libro; incluso se puso a llorar durante el estreno del filme, reveló ella misma.

Stephen King con The Shining

Será considerada una de las películas de terror más importantes y simbólicas de la historia, pero la versión de Stanley Kubrick de este libro, no es para nada del agrado de King. El director rechazó su propuesta de guión y el autor dijo que el producto final cambiaba ideas sustanciales del libro.

Rick Riordan con Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

Según el autor, las películas son una falta de respeto a la inteligencia del espectador y lo ha dejado claro más de una vez. “Para ustedes, es un par de horas de entretenimiento. Para mí, es el trabajo de mi vida pasar por una picadora de carne cuando les supliqué que no lo hicieran", dijo en un tuit.

Lois Duncan con I Know What You Did Last Summer

La autora confesó que prácticamente ‘la mantuvieron lo más lejos posible durante el proceso de producción’. Vio la película en el cine como cualquier otro y reconoció que la trama resultaba algo absurda, pero además, no quedó muy complacida con lo que dijo era ‘violencia sensacionalista’.