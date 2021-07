De sociales

Atención, no bajemos la guardia ante el COVID-19… Más vale prevenir que lamentar.

Por el rumbo del pueblo mágico de Parras, mi querida amiga, PeckyWebb de Estens, así como Mónica Handam, Lichita López, Marcela Estens, Ale Barrera y Claudia Orduña, compañeras de generación 69-81 del Colegio Americano de Torreón, quienes se fueron a celebrar 40 años de haberse graduado de preparatoria del CAT.

Éstas disfrutaron el hermoso clima, sacando del arcón de los recuerdos, bellos momentos de esa etapa de sus vidas

y quedando en el entendido de que volverán a reunirse.

Me uno a la pena que embarga a la familia González Margáin, por la partida a la Casa del Señor, del prestigiado y estimado ingeniero civil, Manuel Alfonso González Aleu, en especial a sus hijos Daniel y Alberto, así como a sus nietos.

Don Manuel, realizó obra en la Comarca y diferentes puntos cardinales de la república, su trato amable le gano amigos y

respeto, será recordado en distintos círculos sociales. Les deseo que el creador, en su infinita bondad, les conforte en su

ausencia. Para él oración y, descanse en paz.

Dentro de los festejos por el 20 aniversario del Centro Comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, el próximo lunes 26, en su Atrio, se inaugurará la exposición Colores Laguneros de Sofía Arguijo Salmón y David Estens Fernández. Agéndelo

para que esté presente desde el corte inaugural, permanecerá hasta el 2 de agosto.

Culminó su misión en la tierra, el pasado día primero, la estimada dama y compañera de colegio, en Villa de Matel y Colegio La Luz, Aurelia Pereyra de la O de Silveyra, mi sincera condolencia a sus hijos Enrique y Pilar, Eduardo y Mary Carmen, Mariano y Elvia Ensy, Ericka Ensy, a sus nietos, a su hermana María y demás familiares.

Ruego al creador los conforte en su partida. Para ella oración por su eterno descanso.

Felicidades a la ciudad de Durango, ya que el pasado jueves 8, celebró nada más y nada menos que 458 años de su fundación, por el joven y valiente vasco, Capitán Francisco de Ibarra.

La Casa del Vino, llevara a cabo el Festival del Vino Mexicano, donde se instalaran 65 stans de restaurantes y bodegas con degustación, catas y música. Lo recaudado será destinado a Sonrisas Azul y Casa Hogar Quinta Manuelita.

Le cortará una hoja más al calendario, el martes 13, la guapa Alma Mora de Villalobos y el lunes 19, su esposo Gabriel Villalobos Maynez. De seguro, los agasajarán sus hijos Almita Villalobos de Garza, Jesús de la Garza Acosta, Gabriel Villalobos y Natalia

Ramírez de Villalobos y sus hermosos nietos. De igual manera, recibirá múltiples felicitaciones de familiares y amistades.

¡Cúmulo de Parabienes!

Les recomiendo el restaurante Sabor a Mí, de ciudad Jardín, Lerdo, Dgo., con la atención esmerada.de su propietaria, la siempre amable Adriana Towns de Pérez, usted puede disfrutar de la variedad de platillos para desayunar o comer, con excelente servicio… Ah, y ya cuenta ahora para eventos especiales, con un amplio y bien acondicionado salón. Visítelo.

El joven y lagunero novillero, Arturo Gilio Quintero, ya se está preparando para partir a Francia. El 14 de agosto se presentará en la Feria Gala de Beziers, cerca de Montpellier, Francia, donde alternara con Carlos Olsina y Christian Parejo, lidiando novillos de la ganadería de Grand Badon. Arturo Gilio, el pasado martes estuvo en la ganadería Buenaventura, en Alcalá de Xivert, en Castellón, donde se desempeñó excelente ante las embestidas del toro.

¡Enhorabuena!

El pasado sábado, con una misa de acción de gracias en punto de las 8:00 hrs., en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, se celebró 2 años de la toma de posesión de Monseñor Jorge Estrada Solórzano a la Diócesis de Gómez Palacio. Monseñor Jorge Estrada es originario de CDMX y es el tercer obispo de esta Diócesis.

¡Congratulaciones!

Si no ha visitado a los artesanos, que como cada año, se instalan en el estacionamiento de City Club Torreón, está a tiempo, ya que mañana será el último día. Ahí podrá comprar mole de Oaxaca, Puebla, Actopan, etc., mermeladas, cajeta, pinole, artesanías y utensilios de barro, madera, cobre, etc., nieves, telas, manteles, tejidos, bordados, macetas, guitarras, pan, dulces, chocolates, café, miel, molcajetes y mucho más. No deje de ir, puede acudir en compañía de familia o amigos…Con los respectivos protocolos de sanidad.

Casa Iñigo continua con sus misas dominicales vía Facebook y YouTube, no se las pierda en punto de las 12:30 hrs., con el Padre Enrique Ponce de León., S.J.

Continuamos con las últimas 13 palabras de las 38 más bellas del idioma español: IRISDISCENCIA, fenómeno óptico donde el tono de la luz varía creando pequeños arcoíris; LIMERENCIA, estado mental involuntario, propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra; ACENDRADO, puro.

Sin mancha ni defecto; ARREBOL, cuando las nubes adquieren un color rojo al ser iluminadas por los rayos del sol; SONÁMBULO, una persona que camina dormida; SERENDIPIA, hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta; ALBA, primera luz del día antes de salir el sol; EPIFANÍA, un momento de sorpresiva revelación; Incandescencia, luz producida por altas temperaturas; NOSTALGIA, pena de verse ausente de la patria o de los amigos; INMARCESIBLE, que no pude marchitarse; AURORA, luz tenue y entornos rosados, que aparece justo antes de la salida del sol; DESENLACE, la resolución de una historia; BONHOMÍA, afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el

comportamiento.

Agradezco sus comentarios a [email protected]

Sabía usted que…?

Continuando con Fray Servando Teresa de Mier… En Cádiz se relacionó con la familia del depuesto virrey José de Iturrigaray, que le encargó la defensa de su gestión en Nueva España, poniendo a su disposición documentos y recursos, y se adscribió a la Sociedad de los Caballeros Racionales, núcleo inicial de la famosa Logia de Lautaro, que le ayudó a trasladarse a Londres en octubre de 1811, para escapar del acoso policial y de las patrañas del publicista Cancelada, al servicio de la policía.

En Londres, gracias a su amistad con los americanos allí refugiados, completó la defensa de Iturrigaray, a cuya obra inicialmente titulada Historia de la revolución de Nueva España, Antiguamente Anáhuac o Verdadero origen y causas de ella… con sus progresos hasta el presente año de 1813, añadió unas amplísimas reflexiones sobre los acontecimientos más recientes.

La Historia se publicó en noviembre de 1813 en Londres, y la firmó como “José Guerra”, el apellido de su madre. Amigo de Blanco White, discutió sus posiciones americanistas y escribió dos famosas Cartas a El Español, pero también desarrolló una amplia actividad como traductor y editor, entre otras obras de la Brevísima Relación de Las Casas, la Representación de la Diputación Americana ante las Cortes, y algunos otros textos de sus amigos americanos.

Su estancia en Londres hasta mayo de 1816 (interrumpida por un corto viaje a París de julio de 1814 a abril de 1815, del

que regresó en compañía de Lucas Alamán) le permitió hacer amistad y relacionarse con los caraqueños Andrés Bello y Luis

López Méndez.

Este último le ofreció la casa y la biblioteca del precursor Francisco de Miranda; también se relacionó con la familia Fagoaga de México y con el resto de enviados de las Juntas insurgentes que se estaban formando en las provincias de América.

Su encuentro con el famoso guerrillero Francisco Javier Mina, que llegó a Londres en mayo de 1815, lo llevó a incorporarse a la expedición que se estaba preparando en Inglaterra y que zarpó de Liverpool el 15 de mayo de 1816.

HASTA LA PRÓXIMA Y RECUERDA… Madurar, es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que callas.