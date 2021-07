Enfermera brasileña renuncia a su trabajo para abrir cuenta de OnlyFans

Cansada de los malos pagos en el sector Salud de Brasil, Melissa Lameira, enfermera de profesión, decidió cambiar radicalmente su vida al renunciar al hospital y dedicarse a vender contenido picante en la plataforma OnlyFans.

"Yo era empleada del Estado y Río de Janeiro atravesaba una crisis muy grande, falta de pago y pésimas condiciones de trabajo".

"Cansada de pasar por esto, pedí mi liquidación y arriesgué todo en OnlyFans. También comencé a vender mis desnudos en Instagram usando Close Friends. Gané en un mes lo que no gané durante un año como enfermera. Fui valiente y no me arrepiento".

Centrada en la producción de contenido picante, Melissa ahora puede viajar y disfrutar de más tiempo libre.