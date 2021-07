Donde parece que estuvieran en el año de Hidalgo, y eso que aún les falta camino, es en el municipio de Lerdo, donde todo indica que a los agentes de Tránsito y Vialidad les dieron la consigna de cazar literalmente a cualquier desprevenido conductor que se deje con tal de alivianar en algo las vapuleadas arcas municipales. Nuestros subagentes, disfrazados de contenedor de nieve Chepo, nos reportan que de un día para otro a los agentes de tránsito les entró un verdadero llamado al deber e incluso andan desde las primeras horas de la madrugada escondidos en los principales cruceros "inteligentes" y cruces complicados sorprendiendo a los conductores, a quienes al momento de la detención les piden hasta el acta de nacimiento actualizada y el certificado de calidad de la tela de los cinturones de seguridad; y a quienes tienen la mala suerte de no portarlos consigo les imparten multas que superan por mucho las más costosas de Torreón, que ya es mucho decir.

Según algunos agentes, enojados porque los hicieron madrugar, por orden del director de Tránsito y Vialidad de la ciudad jardín, Héctor Adolfo Martínez, los agentes tienen que llevar una cuota mínima de infracciones al día y por sector, el cual monitorean con un moderno sistema de rastreo, lo que ha puesto a los agentes a multar a diestra y siniestra porque sí, porque no y por si las dudas.

***********

Ya con el Jesús en la boca, y como el miedo no anda en burro, las autoridades de salud de la provincia de Coahuila se declaran listas para "apretar" las medidas sanitarias a través de los Subcomités Regionales de Salud y prevenir ante la inminente llegada de la tercera ola del funesto COVID-19, que ahora nos amenaza con la contagiosa variante Delta, pero, además, por el periodo vacacional en puerta. Se pretende que el impacto sea lo menos dañino posible. Con apenas un 30 por ciento de la población vacunada, gracias a la lentitud del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno federal, que curiosamente después de las elecciones quitó el pie del acelerador en el tema de las inoculaciones, habrá que estar con la "lupa" en varias de las actividades económicas liberadas para evitar retrocesos. Lo han dicho fuerte y claro, no es por las escuelas, ni los eventos culturales o deportivos, tampoco por la apertura de restaurantes, la experiencia que tiene Coahuila en materia de contagios son las reuniones sociales masivas y que no se respete el uso de cubrebocas, gel antibacterial y demás medidas sanitarias, así que por ahí irá la cosa, con todo y sanciones. Por lo pronto, ya se comenzó con mayor control y todos los participantes en el Rally Coahuila 1000, a realizarse la próxima semana, tendrán que participar con prueba COVID en mano.

***********

Nadie sabe y nadie supo, pero nuestros subagentes, disfrazados de lámpara fundida, de las muchas que hay en el Centro Histórico, se preguntan dónde quedó la bolita respecto a los dineros que este año captaron las arcas municipales por las "cuotas especiales" que pagaron miles de ciudadanos en el Impuesto Predial 2021. Con carácter de obligatorio, tuvieron que "apechugar" el pago de 293 pesillos para "conservación" del Centro Histórico, el cual luce por demás sucio, muchos parquímetros están vandalizados, no hay botes de basura y los creativos amantes del grafiti han hecho de las suyas, además del deficiente alumbrado y las fachadas viejas que están que se vienen al piso. También hicieron "manita de puerco" a los contribuyentes con 42 pesos para Señalamientos Viales. Se cobraron 42 pesos para apoyar a los bomberos, que tienen actualmente cinco máquinas descompuestas y hasta a Protección Civil y al DIF metieron en estas pequeñas cuotas, cuando se supone que tienen presupuesto propio. Dicen los bien enterados que todo este recurso fue a parar pues nada menos que a la "licuadora"; ¿se acuerda, querido lector, de Chávez Rosique, el mago de las mezclas de una olvidada administración?

***********

Nuestros subagentes, disfrazados de silla de ruedas, nos comentan desde la "capirucha" del pan de pulque que en medio del fuerte debate que hay actualmente por la severa carencia de medicamentos, sobre todo contra el cáncer, y que ha dejado vulnerables a miles de niños en el país, hay "otros datos" que no da a conocer el jefazo de la Cuarta Transformación en sus monólogos "mañaneros". Llama la atención la fuerte rasurada que le dio al recurso para medicinas, a todas las delegaciones del Instituto Mexicano del inSeguro Social en los estados, para centralizar el dinero. Y "curiosamente" fue a partir del 2020, cuando comenzó la pandemia, que "recogió" esos fondos. A decir de los subagentes, que les gusta hurgar en datos y cifras, en Coahuila de 2011 a 2017 se compraban alrededor de mil millones de pesos. En 2018, las cifras cayeron a 313 millones y en 2019, a 18 millones.

Lo más curioso es que actualmente no hay reporte de compras ni siquiera de una cajita de paracetamol. Aparentemente sin inmutarse, en la puesta en marcha del Hospital Oncológico de Alta Especialidad, el gobierno provincial aseguró que del año pasado a la fecha de la bolsa estatal se han erogado alrededor de 700 millones de pesos para adquirir solo medicamentos contra el cáncer, destinados a la atención de adultos y niños, más lo necesario para equipar y echar a andar el nosocomio, donde se darán quimioterapias y otras acciones relacionadas; incluso, según la Secretaría de Salud de esta sufrida tierra, han brindado atención a pacientes que no son atendidos ni en el Seguro Social ni en el ISSSTE. Total, ni para la pandemia, ni para medicinas, "ni sal para el aguacate" aportan las autoridades federales de salud, dicen los subagentes.

***********

Y en lo que queda del PAN Coahuila, luego de la derrota del pasado 6 de junio, la división interna se ha convertido ya en una feroz guerra en la que todos le tiran al dirigente y principal causante de su debacle, Jesús de León Tello, para que se vaya y ni siquiera termine su mandato. Sin embargo, el notario público ya pulverizó a las voces blanquiazules que supuestamente lo llamarían a cuentas y que al final tronaron como palomitas de microondas. Nuestros subagentes, con corazoncito profundamente "blanquiazul", nos reportaron que además del todavía alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, quien se anda candidateando para tomar las riendas de la dirigencia estatal, el excandidato a la alcaldía de Torreón, "el carnal" Marcelo Torres Cofiño, que luego de unos días de reflexionar y asimilar la derrota y, más aún, que Morena lo superara, pues se puso a analizar otras "áreas de oportunidad", por lo que anda buscando este aparador, que para él y para todos los grillos, jilgueros y chapulines del espectro, es lo más importante.

***********

Dos dependencias clave de la administración del excandidato panista al Congreso de la Unión Jorge Zermeño Infante, dicen nuestros subagentes, disfrazados de auditor, serán las primeras en ser "rescatadas", dentro del proceso entrega-recepción a iniciarse en estos días. Mientras algunos aseguran que ya no hay dinero para mejorarlas, las lenguas viperinas juran y perjuran que son "travesuras" de algunos acomedidos, nomás para dejarlas desmanteladas. Una de ellas es el Simas Torreón, que este año "tronó" por su ineficiencia debido a los graves problemas de falta de agua potable en que tiene a los habitantes de la zona Centro de la ciudad y por lo menos 12 colonias aledañas que, con las elevadas temperaturas, sufren un verdadero flagelo desde allá por el mes de abril.

Los subagentes, que todo lo oyen, comentan además que muy mal quedó el Simas al descubrirse que la Sociedad Cooperativa del sector Residencial de Torreón Jardín se conectó "irregularmente y sin que nadie se diera cuenta" -ni siquiera el eterno gerente técnico y coleccionista de motos de alta gama Raymundo Rodríguez- a la red hidráulica a través del pozo 39 y se jaló la mayor parte del agua de la colonia Lázaro Cárdenas y por lo menos 6 colonias del populoso sector suroriente de la ciudad, que nada más tienen el líquido dos horas diarias y en la madrugada, por lo que pusieron el grito en el cielo. La otra dependencia que puso sus barbas a remojar es Seguridad Pública, que se "cobija" con los indicadores de seguridad estatales y no dice ni "pío" en lo que a sus números compete y en los que la tarea de vigilancia preventiva es su responsabilidad, pero no responde, ya que sigue sin estrategia y al parecer nada va a cambiar, pues del jefe "Primo" García Cervantes, ya ni sus luces en la ciudad.