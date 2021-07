Compañía Rey Feo presenta 'El Bichito'

Con el objetivo de acercar el teatro a nuevos públicos, empleando la comedia como gancho, la compañía lagunera Rey Feo ha montado la obra infantil El Bichito.

La compañía Rey Feo está compuesta por Ramiro Baranda (director), Ana Luisa Aguilera (actriz y dramaturga), además de Tania Lafont y Alan Nolasco (ambos productores).

El Bichito aborda la historia de dos hermanas que se encuentran encerradas en su casa debido a la pandemia de COVID-19. Rebeca de siete años, la más pequeña, tiene que tomar sus clases en línea y no puede acompañar a su madre al supermercado. La madre es doctora y tiene que ausentarse de casa durante periodos prolongados. Las niñas extrañan visitar a su abuela, a quien tampoco han podido visitar.

Poco a poco, ambas entenderán los nuevos retos del mundo, aunque siempre con la ilusión de que el encierro terminará.

"Es como todo lo que pasamos durante la pandemia pero contado por dos niñas que están encerradas y tienen ahí sus discusiones, porque uno se hartaba de convivir con la gente con la que convivía, y ya van resolviendo los problemas y asimilando todo lo que va pasando", indica Alan Nolasco en entrevista.

El Bichito se presentará este domingo 11 de julio sobre el escenario de Plan B Estudio-Teatro, a las 12:00 horas y 18:00 horas. El éxito de la obra ha sido tal que este fin de semana se podría llegar a su treceava función.

"Justo hacemos comedia o teatro de entretenimiento porque queremos llegar al público que no está acostumbrado de ir al teatro, la gente que tiene la oportunidad de ir por primera vez al teatro, pues que la disfrute, que se lleve una sensación agradable y que pueda platicarlo tranquilamente. Sabemos que la mayoría del teatro que se hace aquí es mucho más reflexivo, de problemática social. Eso está muy bien, pero en ocasiones no es práctico para un primer encuentro porque no estás acostumbrado a ver algo que te tiene que hacer pensar o refleja tanto tu sociedad. Entonces nosotros lo que hacemos es que la gente se la pase bien. Es teatro más de entretenimiento, para que la gente lo disfrute como una experiencia y quiera volver".

El Bichito ha tenido gran asistencia de público infantil. Para muchos de estos infantes ha significado su primer encuentro con el teatro, por eso la compañía enfatiza tanto en su primera impresión con el teatro.

"Estos que ahora son niños y los están llevando sus papás, si tienen una buena experiencia y el día de mañana puedan decidir qué quieren hacer, probablemente pongan entre sus opciones al teatro".

Alan Nolasco también se pronunció a favor de espacios como Plan B Estudio-Teatro, que abogan por mostrar y dar promoción al teatro independiente en La Laguna. El espacio acaba de cumplir seis años y es uno de los recintos culturales independientes que sobrevivieron a la pandemia en la región.

"Creo que justo Plan B trabaja para los artistas locales y de eso vive, y nosotros vivimos de eso también. Me parece muy grato que esté teniendo esta iniciativa de decir: 'pues me voy a aventar y con un cupo bien limitado, porque el espacio es más íntimo… creo que eso hace falta en cuando a los espacios grandes que están pensando en 'a ver qué les puedo dar', en vez de decir 'qué me pueden dar ustedes', porque las compañías somos súper accesibles".

Para la compañía Rey Feo, el teatro en La Laguna es un motivo para convivir, para generar lazos entre artistas y público.

"Es comedia pero bien pensada. No estamos haciendo chistes sin sentido ni nada. En general estamos haciendo esta comedia de las hermanas, que lo puede ver unos niños y se la pasan bien, y lo pude ver un adulto y se la pasa bien. Es comedia porque los tratamos de hacer reír, pero es un producto súper bonito. También ha habido público que se conmueve y llora. En realidad es una obra con mucho contenido".