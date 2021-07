Líder sindical en Matamoros es acusado de irregularidades en basificación de trabajadores municipales

Aclaran que son más de 60 plazas las que aseguran irregularmente Alfredo Del Val Facuseeh, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Matamoros, pretende asignar a su criterio, sin que se cumplan los estatutos, pues entre los postulantes hay gente cercana a él, otros son recomendados de “arriba”.

La denuncia la hicieron trabajadores sindicalizados, que por obvias razones pidieron omitir sus nombres y acusaron que, en el listado que presentó el líder sindical en la reciente reunión que tuvieron, aparecen trabajadores que no tienen ni un año trabajando o que ocupan cargos de directores o jefes de departamento con sueldos muy elevados, cuando hay compañeros que tienen 10 o 15 años en espera de su basificación.

Recordaron que en la penúltima asamblea que llevaron a cabo en el Teatro del Pueblo, se determinó que, de acuerdo la actualización del contrato colectivo de trabajo que se hizo en el 2018, se autorizarían 50 nuevas plazas, pero se dejó en claro que en acuerdo con la asamblea se revisaría la lista de los candidatos a ocupar esos espacios, sin embargo en la reunión de la semana pasada Del Val Facuseeh presentó una lista que a decisión personal, sin al menos tomar en cuenta el resto del comité sindical.

“En esa reunión que tuvimos primero se autorizó el número de plazas, que fueron 50, pero no a quienes puesto que deberían asignarse de acuerdo a los estatutos; entre los que se consideran a compañeros con más años de antigüedad, que no sean jefes o directores de departamento, que sean personal realmente de la base trabajadora, pero en la asamblea el presenta la lista sin tomar en cuenta la convocatoria, por si solo decide a quien mete”.

Los inconformes manifestaron que en las negociaciones que Alfredo Del Val hizo, fue el destinar 25 plazas de recomendados por regidores o el alcalde Horacio Piña, pues afirmaron que como empleador ha “salvado” a compañeros que su líder sindical pone a disposición para despido, por lo que aceptaron, siempre y cuando no fueran funcionarios de primer nivel.

Expresaron que los otros 25 espacios se priorizaría a las personas con más antigüedad y que obviamente tampoco percibieran sueldos elevados, sin embargo repitieron que al final el secretario general pretende imponer a criterio personal a quien se sindicaliza.

“Se había dicho que 25 plazas eran recomendaciones del alcalde o de regidores y pues bueno son arreglos que se hacen, pero les dijimos que no fueran jefes de departamento, pero a la hora que presentó la lista ya eran 28 y de los otros 25, al final ya eran como 30 o 40, pero muchos no cumplen con los requisitos y cuando se les preguntó a la mayoría quien los había asignado dijeron que fue Alfredo, al final ya no supimos quienes venían recomendados”.

Aseguraron que otra irregularidad que se cometió es que en la pasada reunión no se tomaron en cuenta los acuerdos tomados en la reunión anterior, pues incluso no se dio lectura para luego empezar con el orden del día de la reunión y pese a que la mayoría manifestó su desacuerdo, la junta continúo, además de que no se agotaron los puntos a tratar, por lo que, afirma no hay validez de nada; al no haber Quórum legal, puesto que de los 240 trabajadores de base 132 se pronunciaron en contra y el orden del día quedó inconcluso.

“No lo vamos a permitir, esas plazas no son válidas por que no fueron autorizados por la mayoría, además legalmente esa sesión no procedió puesto que no se terminaron de abordar los puntos del orden del día. Vamos a respetar los acuerdos que Alfredo tomó con el alcalde con esas 25 plazas, pero se debe revisar la lista, pero que las otras 25 plazas se asignen conforme a derecho y eso se tiene que ver con la asamblea”.

Por último los inconformes repitieron que no desconocer los acuerdos que en su momento la representación sindical hizo con la autoridad municipal, incluso no lo desconocen a él como su secretario general, pero exigieron que las cosas se hagan tomando en cuenta a la asamblea.

“Queremos que se aclare la información errónea que se ha estado manejando, que los compañeros se enteren como están realmente las cosas, porque él va y le dice una cosa al alcalde, mal informa a los regidores y a nosotros vienen a decirnos otras cosas”.