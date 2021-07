Binx, el gato que resultó ileso del derrumbe en Miami-Dade

Gina Nicole Vlasek, cofundadora del albergue para animales The Kitty Campus, publicó en Facebook que un gato negro parecido a Binx fue hallado cerca de los escombros del edificio en Surfside el jueves por la noche y trasladado a las instalaciones del grupo ubicadas cerca de allí, en Miami Beach. Una exresidente del edificio Champlain Towers South visitó The Kitty Campus el viernes y confirmó que el gato era suyo, señaló Vlasek.

“Estamos muy agradecidos de poder ayudar en cualquier forma", escribió Vlasek.

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade, dijo en una conferencia de prensa el viernes por la noche que Binx fue reconocido por un voluntario que estaba alimentando a gatos cerca del edificio derrumbado.

“Me alegra que este pequeño milagro pudiera traer algo de luz hoy a las vidas de una familia doliente y pudiera proporcionar un poco de alivio para toda nuestra comunidad en medio de esta terrible tragedia", manifestó Levine Cava.

La alcaldesa dijo que trabajadores de control animal siguen colocando trampas para capturar animales vivos en el área con la esperanza de recuperar a mascotas que pudieran haberse salvado tras el letal derrumbe.

