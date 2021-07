Mujer muere aplastada por estructura que cargaba 6 pantallas mientras hacía karaoke

La tragedia ocurrió en Surgut, Rusia, cuando Tatiana Pokhorenko, de 35 años de edad, estaba cantando una canción en karaoke por el motivo de celebrar su cumpleaños y fue aplastada por una estructura metálica que cargada 6 pantallas de televisión, la cual estaba ascendiendo, luego de que el mecanismo se desprendió desde una altura de más de 7 metros de altura.

El dueño del recinto, Semen Kopaigora, fue arrestado bajo el cargo de muerte por negligencia, debido a que él instaló la estructura metálica sin asegurarse de que cumpliera con las medidas de seguridad adecuadas, reportaron medios locales.

A pesar de que el incidente ocurrió en 2018, Kopaigora fue condenado el pasado 06 de julio a una sentencia suspendida de 3 años debido a que se tomó en cuenta el hecho de que él se declaró culpable y trató de enmendar sus acciones con los familiares de la víctima, reportó el Daily Mail.

