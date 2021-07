Series en las que ‘no pasaba nada’ y se volvieron ‘aburridas’

Cualquier programa de serie debe mantener un buen ritmo narrativo y de historia, de forma que continúe sorprendiendo a su audiencia a cada paso que da.

Hay historias más reflexivas, más metafóricas, simbólicas o atmosféricas, como hay relatos más dinámicos, llenos de acción o de sorpresas constantes, pero esto no determina que mucho o nada suceda en pantalla. El espectador espera que la historia avance a su ritmo, de lo contrario, la serie se torna ‘aburrida’, como en estos ejemplos.

Away

La propuesta de Netflix sonaba prometedora, pero quizá nunca supo balancear bien la ciencia ficción con el drama. Duró una sola temporada y parece eterna, porque la historia avanza muy lento.

October Faction

El potencial es tanto que el resultado decepciona en grande, especialmente porque tarda mucho en establecer su universo ficticio y luego en atrapar con un objetivo claro para los protagonistas.

The Name of the Rose

La adaptación de este trabajo de Umberto Eco dejó mucho que desear. Tal vez la referencia de la película de 1986, bien lograda, afecta, pero en corto, es que los capítulos no están bien divididos.

Sweetbitter

La historia de una joven que llega a Nueva York a trabajar a un famoso restaurante parece interesante, pero los clichés y los muchos capítulos en que solo ‘habla con gente’, no aportan nada.

Behind her eyes

Dividió opiniones y con motivo, pues sus episodios pasan atropellados si se busca un misterio lógico, pero resultan atractivos si se ansían giros sorpresivos, que lamentablemente sólo llegan al final.