AMLO aplaude la estrategia de seguridad del Gobierno de Querétaro

Pese a ser vecino de Guanajuato, el estado de Querétaro es muestra de que la estrategia contra la inseguridad funciona, al estar entre los índices más bajos de homicidios dolosos en el contexto nacional, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa, el presidente habló de las reuniones con los gobernadores electos de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y de Querétaro, Mauricio Kuri González; afirmó que ambas entidades tendrán los mayores crecimientos económicos del país, por su vocación industrial.

A pregunta expresa sobre la seguridad de Querétaro, por la vecindad con Guanajuato, destacó que la situación es distinta.

"Sí es un asunto interesante porque son vecinos y es distinta la situación de Querétaro, en materia de seguridad, con la de Guanajuato (…) Tocamos el tema [con el gobernador electo] ¿Qué le dije? Aplícate para que continúe lo mismo, sigan aplicando la misma estrategia porque con hechos se está demostrando que funciona", dijo.

Al presentar el reporte de homicidios dolosos que se registraron el 7 de julio, informó que en el país hubo 83 asesinatos, 11 de ellos (13% del total) fueron en Guanajuato; mientras que Querétaro no reportó ninguno.

De acuerdo con el reporte diario de homicidios que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, del 1 al 7 de julio hubo 578 homicidios dolosos en México, de los cuales, 65 (11.2%) ocurrieron en Guanajuato, y uno en Querétaro; los casos de la primera semana de julio, en Guanajuato, equivalen a 9.3, en promedio, diarios.

Los datos pueden consultarse en http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/; se basan en las cifras oficiales que emiten las corporaciones de seguridad.

En lo que respecta al mes de junio, en México se registraron 2 mil 251 homicidios; 11.3% (255) se registraron en Guanajuato, en promedio 8.5 al día; este estado se mantiene en el "top 5" de las entidades con mayor incidencia de homicidios del país. En el mismo mes hubo tres homicidios en Querétaro.

COORDINACIÓN

El presidente también resaltó las coincidencias con el gobernador electo, Mauricio Kuri, y el hecho de que Querétaro, junto con Nuevo León, se perfilan como los de mayor crecimiento económico por su sector industrial.

"Estados como Nuevo León, como Querétaro, van a despegar en cuanto a crecimiento económico de todo el país (…) Querétaro tiene una planta productiva orientada a las exportaciones y también se va a beneficiar. Querétaro tiene un elemento a favor: finanzas públicas sanas y no tiene deuda pública", aseveró el presidente López Obrador.

Aseguró que, pese a ser de un partido político diferente, no habrá pleitos "los dos encuentros fueron muy respetuosos, en buenos términos. No hay ninguna posibilidad de pleito, se van a quedar con las ganas los que quieren que nos peleemos, no podemos porque tenemos que trabajar para los pueblos".