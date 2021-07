Llega el domingo

55 años después, Inglaterra tendrá otra oportunidad de llevar otro trofeo a la vitrina. Nuevamente en Wembley, ante la Reina Isabel y ante su gente, ‘El equipo de la Rosa’ enfrentará a Italia el domingo a las 2 de la tarde.

Ambas selecciones llegan invictas al final de esta Euro 2020. Los ‘Azzurri’, por un lado, han marcado 12 tantos (siendo así la segunda mejor ofensiva del torneo) y recibido tres. Inglaterra ha anotado 10 veces y encajado un sólo gol (y qué gol) en contra, justo ante Dinamarca en semifinales. En suma, este fin de semana tenemos a dos de las mejores selecciones en ataque y defensa del campeonato.

El grito de guerra, “It’s coming home”, que ha resonado y resonará en seis de siete encuentros donde Inglaterra ha visto actividad en Wembley, puede tomar sentido por ahí de las 5 de la tarde, si todo sale de acuerdo a lo esperado con los ingleses. La copa habrá llegado a casa, al igual que el futbol. Su futbol. Ese deporte que inventaron y del que tan.

TIEMPO EXTRA En la Euro de 1968 Inglaterra e Italia se pudieron enfrentar en la final. En semis, ‘El equipo de la Rosa’ cayó ante Yugoslavia por la mínima, en tanto que los ‘Azzurri’ avanzaron ante la URSS con un proceso caduco: lanzamiento de moneda. pocas veces han logrado presumir títulos a nivel selección absoluta. Pero ahora sí que se ve más cerca y puede servir para motivar a una generación que tiene (en principio) mínimo una década de plenitud por delante.

La escuadra de los tres leones solamente ha llegado a una final en su historia: la del Mundo, en 1966, y que se vio manchada por ese mítico gol fantasma en la final ante Alemania. Ahora, muchos aseguran que esta Euro ya está sucia por el polémico penal que le dio el triunfo a Inglaterra sobre Dinamarca. Y si bien llama mucho la atención que el árbitro no revise personalmente la jugada en el VAR, sobre todo viniendo de un jugador que acostumbra ir al suelo en el área, como Raheem Sterling, creo que hay elementos suficientes como para señalar la falta. Elementos que se dejan ver en una segunda toma durante la transmisión, y que muestran un contacto con la rodilla del 10 inglés.

SEGUNDO TIEMPO

Ahora, yo sigo sin entender a Gareth Southgate. No sé si peque de soberbia el seleccionador inglés, pero al igual que Luis Enrique no consideró a Adama Traoré para explotar los espacios en semifinales ante Italia, y en la prórroga, yo tampoco entiendo cómo Southgate no mueve a sus piezas del banquillo y se aferra a un sistema que por momentos parece obsoleto de acuerdo al rival. Durante el juego ante los daneses, en la prórroga, teniendo a elementos como Marcus Rashford, Jadon Sancho o el propio Calvert-Lewin, apuesta por cambiar a un medio defensivo y agregar a un defensor. Y aunque el juego haya sido circunstancial, la mayor parte de la media hora extra fue de mucho nerviosismo. Recordemos que el camino que han atravesado los leones no es similar al de los italianos, pero eso no quiere.

Y esto lo menciono porque acá no habrá lugar a experimentar o esperar que tus futbolistas resuelvan el juego sin hacer variantes. La selección inglesa parece que marca mucho cada línea del campo. A pesar de que elementos como Luke Shaw y Harry Kane estén a una asistencia y gol, respectivamente, de liderar esa estadística en el torneo. Declan Rice y Kalvin Phillips son demasiado estáticos, no llegan al área desde segunda línea, y eso mismo aplica para los atacantes, Sterling y Saka explotan mucho la velocidad, pero dependen de circunstancias para anotar.

Por su parte, Italia tiene bien claro su sistema, la presión altísima que recuerda al Liverpool de Klopp y la claridad que tiene en su trivote del mediocampo para dominar el balón: Barella, Verrati y Jorginho deberían superar con facilidad a la media inglesa. Federico Chiesa pasa por un gran momento, al igual que Lorenzo Insigne. Ciro Immobile es un delantero con mucha garra que pelea todo. Y en defensa, ni Giorgio Chiellini ni Leo Bonucci tendrían problemas con Harry Kane en velocidad. Nueve años después le llega la revancha a ‘La Nazzionale’ en una final de Eurocopa. decir que fue sencillo.

TIEMPO EXTRA En la Euro de 1968 Inglaterra e Italia se pudieron enfrentar en la final. En semis, ‘El equipo de la Rosa’ cayó ante Yugoslavia por la mínima, en tanto que los ‘Azzurri’ avanzaron ante la URSS con un proceso caduco: lanzamiento de moneda.