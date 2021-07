seguro esto lo hubiera capitalizado AMLO a más no poder si hubiera sido otra persona o el no fuera aún el presidente... de que hay corrupción en este gobierno claro que tristemente también la hay... pan con lo mismo.

El KKs dice somos distintos... tiene razón, son diferentes. El kks y su secta esa de morena, es la peor mi er da que ha gobernado el país, y eso que ha habido mucha basura de gobernantes. Y no salgan los chairos con sus mismas estu pideces de siempre. Pos señalar, criticar y exigir a un gobierno y partido no se defiende a otros, ya párenle a su lame botsmo,, su servilismo y su lamedera de escroto con el KKS. el peor presidente de la historia y el peor gobierno, El mas corrupto, incompetente, hipócrita, intolerante, autoritario, rata.

delallave

Hoy, 8:47 am

publicado por: Mángel F.G.

Otro!!!!!, y Pio, y la prima, y La cuñada, y Bejarano, y Imaz, el tesorero jugando en Las Vegas, etc, etc, etc. Pero dirá que su plumaje es fino, que no se mancha cuando pasa por los pantanos. otra cosa que no se aclarará. como la corrupción en el NAIM, el huachicol, y las pipas?, donde están y quiénes son?, los presos o procesados por la corrupción y donde están los 500 mil millones anuales que se recuperarían sin corrupción?, ya serían un billón y medio recuperados. puras mentiras y cajas chinas( distractores, para quien no sabe que son ), este gobiernito de juguete nos está acabando México. antes de reclamar y ofender, primero demuestren los logros de este gobierno.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1