Empresa de seguridad en Torreón busca ofrecer traslado seguro a comensales

Presentan programa Segundo Piloto, con la finalidad de ofrecer el traslado seguro y de forma responsable de quienes acuden a un bar y se exceden de copas, por lo que conducir su vehículo en estado inconveniente se convierte en un riesgo para su integridad y la de los demás.

Enrique Samaniego, encargado de una empresa de seguridad, explicó que se llevaría a los clientes en sus propios vehículos, mediante choferes capacitados, tanto en eventos como en lugares donde se consuma alcohol. Entonces, correspondería al usuario cubrir el taxi de regreso del chofer, de la casa al sitio donde se encontraba; si desea agregar una propina, esto es opcional.

Luis Jaime del Prado, titular de una empresa de seguridad, dijo que se busca evitar problemas para el conductor, como son las sanciones en el operativo de alcoholemia, multas por parte de Tránsito y Vialidad, hasta accidentes viales de consecuencias lamentables, como ya se han presentado en la región.

Indicó que se trata de una iniciativa de las empresas de seguridad y los negocios para proteger la integridad de los clientes y llevarlos de forma segura en sus propios vehículos, no en taxis ni en otras unidades, pues en el diagnóstico previo que se hizo, los usuarios señalaron que les preocupaba dejar sus autos en otro sitio que no fuera su casa.

TAMBIÉN LEE: Los incidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en La Laguna de Coahuila

"Los choferes pasan por un reclutamiento profesional, no se emplea a cualquier persona, se les capacita con automóviles estándar, con una tecnología avanzada, hay personas que no saben ni prenderlos, entonces se les capacita cada lunes en nuestras oficinas para que puedan brindar un excelente servicio, entonces hay una seriedad en este proyecto y no se da a cualquier persona el trabajo, de la nada", comentó.

APLICACIÓN

Luis Jaime del Prado dijo que está en proceso la elaboración de la aplicación para que, quienes les emplean, puedan llevar las rutas a cabo y se puedan sentir más seguros en este sentido. "Se va a llevar a cabo una prueba piloto este fin de semana", expresó.

Enrique Samaniego dijo que el concepto es que la diversión no se convierta en tragedia y aclaró que no se trata de competir con los taxis, sino que se trata de un apoyo que se ofrece como parte de las empresas de seguridad porque ya tienen años trabajando en los bares y conocen a muchos de los clientes.

Aseguró que se les ha capacitado, además, en términos de la sensibilidad de recomendar a los conductores en estado inconveniente que opten por otra alternativa a manejar.

Prevención

Impulsan programa:

*Ofrecerán conductores capacitados para llevar a la gente que haya bebido demasiado.

*Se les llevaría en su propio vehículo, a fin de dejarlo en su casa sano y salvo.

*Se evitaría el alcoholímetro y tendrían que pagar el taxi de regreso al conductor, y una propina voluntaria.