Autoridades arrancan programa de reforestación en Gómez Palacio

En el marco del Día del Árbol en México, se dio inicio al programa de reforestación "Manos a la Tierra" en el camellón central del bulevar Ejército Mexicano, también conocido como periférico en Gómez Palacio, como parte de las acciones para dar cumplimiento a lo que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los metros cuadrados de área verde que se deben contar por habitante.

De acuerdo con el titular de Ecología en Gómez Palacio, Hiram López Manzur, en el municipio se cuenta con entre 3 y 4 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando la OMS recomienda que sean entre 9 hasta 10 metros cuadrados por habitante, por lo que reconoce que aún falta trabajo por realizar.

"Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido y lo he comentado que solos no podemos lograr lo que nos marca la OMS que es entre 9 y 10 metros de áreas verdes por habitante, en Gómez Palacio, según estudios que se han realizado, estamos entre 3 y 4, entonces hay mucho en lo que hay que trabajar y no solamente en Gómez Palacio sino en la Zona Metropolitana", declaró el funcionario.

TAMBIÉN LEE: Torreón, Gómez Palacio y Lerdo firmarán pacto metropolitano de reforestación

En el Día del Árbol se llevó a cabo la plantación de 250 árboles entre mezquite, encinos, palo verde, álamo sicomoro y huizache, a lo largo de casi 2 kilómetros de distancia, que comprende del puente San Ignacio hasta los límites con Lerdo. "Son la principal herramienta contra el cambio climático, sin los árboles definitivamente no existiríamos, y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, solos no lo podemos lograr", reiteró López Manzur.

Destacó que a lo largo de la actual administración, se han plantado en el camellón central del periférico cerca de 3 mil árboles, de los cuales el 80 por ciento ha logrado sobrevivir.

En cuanto al resto de la ciudad, apuntó que se han plantado cerca de 20 mil árboles en los dos años de Administración, de los cuales desconoce el dato exacto de cuántos se mantienen pero reconoció que sería menos del 80 por ciento como sucede en el bulevar Ejército Mexicano.