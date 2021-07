Hombre en ropa interior incendia cruz en el techo de una iglesia y es arrestado

El suceso ocurrió en Boyle Heights, un barrio ubicado en Los Ángeles, California, cuando un hombre que sólo vestía con ropa interior y un calcetín escaló la fachada de una iglesia, en donde intentó crear incendio pero sólo logró incendiar una cruz que se encontraba en el tejado.

Una vez que las autoridades arribaron, el sospechoso intentó huir al saltar sobre los techos de edificios cercanos, en donde se lastimó tras haber aterrizado mal sobre un tejado, En un momento de su intento de escape, el hombre parcialmente desnudo colgó desde los cables de las líneas eléctricas hasta que fue aprehendido aproximadamente 2 horas después de que arribaron las autoridades.

La cadena ABC 7 reportó que el sospechoso fue trasladado a un hospital para ser tratado de sus heridas y actualmente está detenido bajo una fianza de 75 mil dólares.

