Hombre golpea a policía en la cara mientras los estaba arrestando dentro de un tren

El incidente fue captado dentro de un vagón de metro en Londres, Inglaterra, cuando un hombre de 26 años se rehusó a ponerse un cubrebocas mientras abordaba el tren, por lo que un oficial de policía se le acercó e intentó arrestarlo por haber violado las regulaciones impuestas por el COVID-19, las cuales estipulan que se debe utilizar cubrebocas dentro del transporte público.

Un testigo comenzó a grabar el forcejeo entre el policía y el pasajero, y captó el momento en el que el sospechoso le asestó un golpe al oficial, quien continuó forcejando hasta que logró esposarlo y luego procedió a leerle sus derechos mientras recibía amenazas de que sería despedido por sus 'agresiones'.

El portal Daily Mail reportó que al pasajero se le imputó el cargo de agresión a un trabajador de emergencias y fue puesto en custodia de las autoridades, mientras que el oficial fue trasladado a un hospital para ser evaluado y además fue declarado inocente de haber agredido al hombre que pretendía arrestar.

This happened on the district line today

Don't what the INCIDENT is over

Waiting for more information.. pic.twitter.com/PI2PpjooMX