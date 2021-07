Exhiben clínica del IMSS abarrotada por 'COVID' en Mazatlán, Sinaloa

Esta semana en redes sociales se difundieron imágenes del exterior del Hospital General de Zona del IMSS 3 en Mazatlán, Sinaloa con decenas de personas esperando atención médica.

"Por si dudaban del colapso", escribieron en Twitter.

De acuerdo a los internautas que comentaron la imagen, se trata de una saturación de pacientes de COVID-19 debido a la disminución en medidas de protección y sanidad en la localidad.

"Basta de repartir culpas. La gente en Sinaloa (en general) no se ha tomado en serio la enfermedad. Cada fin de semana es de fiesta", escribió una internauta.

Triage respiratorio IMSS HGZ3 MAZATLAN!!! Por si dudaban del colapso. pic.twitter.com/FkJrlAHkWg — Dr. Yang (@DrAcxion) July 6, 2021

En Facebook la usuaria "Jess Du Mora", compartió hoy una fotografía de la misma clínica recalcando el 'mal manejo de la pandemia' por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y el aumento en los eventos sociales en las playas de Mazatlán.

"En USA en cualquier farmacia o hasta en Walmart te pueden poner la vacuna vs COVID y aquí en México no pueden todavía poner la segunda dosis de los 40’s, claro que es un pésimo manejo de la pandemia por parte de nuestro Sr. Presidente eso no está en duda, pero también si sabemos que no está vacunada toda la población, porque andamos como sin nada? Sin cubrebocas como si fuéramos inmunes? Porque desatar esta tercer ola? También espero que sepan que estar vacunados solo es un porcentaje de protección a que el contagio no sea fatal, Exijanle a sus hijos a no irse de antro, al bar, a la fiesta sabemos que los últimos contagios son de 18 a 29 años confirmado por médicos esta semana, el virus mutó, es más contagioso, más peligroso y nadie estamos excentos. Somos responsables de quedarnos sin hospitales, sin oxígeno, sin trabajo y sin familia. Depende de nosotros, todo está en nuestra autodisciplina y prudencia", escribió.

Desde le primero de junio que se detectaron 132 casos nuevos en la ciudad, la cifra ha incrementado un 318%, pues el último reporte registra 421 nuevos contagios.