Bomberos rescatan a caballo atrapado en escombros de concreto

Se requirió de un helicóptero para levanta al caballo y llevarlo un lugar seguro después de que el animal, que huía de su jinete tras asustarse, quedara atascado en los escombros, recoge la agencia UPI.

Los Bomberos del Condado de Orange compartieron imágenes en Twitter del exitoso rescate en San Juan Capistrano, donde el caballo fue encontrado atrapado. Los rescatistas dijeron que el animal pudo haber caído de una repisa a unos 6 pies, 1.8 metros, por encima de donde fue encontrado, o podría haber caído mientras intentaba pasar por debajo de la repisa.

Los veterinarios lo sedaron para poder colocar el arnés para que un helicóptero OCFA lo levantara. Al llevarlo a un lugar seguro, el animal pudo ponerse de pie por sí solo. De todas formas, fue llevado a un hospital de animales.

“One of the most technical horse rescues we have performed.” Our technical rescue team, air operations crew, and our FF’s responded to a horse in San Juan Capistrano that was stuck on its back- wedged between pieces of jagged concrete and exposed rebar. pic.twitter.com/1TFhO58SuU