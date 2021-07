DELIA OWENS, LA CHICA SALVAJE

La chica salvaje es Kya y vive en Carolina del Norte. La joven protagonista fue abandonada por sus familiares desde pequeña, a los seis años, y vive en medio del bosque húmedo. Ha crecido allí, en medio la ensoñadora belleza del lugar. La naturaleza es su hogar y su madre.

Kya crece y se vuelve una joven de exótica belleza en las cercanías del poblado pesquero de Barkley Cove. Ella misma vende mejillones a los tenderos del pueblo, asiste una vez a la semana a la escuela y caza sus propios alimentos. Apenas se viste y anda descalza. Sus pobladores se inquietan con su existencia, pero no la molestan.

Kya, sensible e inteligente, ha crecido sin ser perturbada y en su soledad sabe todos los secretos de la naturaleza y de las criaturas que habitan en las marismas.

Su belleza florece. Y así, salvaje y evasiva, enciende el deseo de los muchachos del pueblo. Kya va descubrir el amor y sus trampas. También ha de experimentar como se trastoca su vida cuando aparece el cuerpo sin vida de Chase Andrews en las cercanías y las sospechas sobre la muerte del joven recaen sobre ella.

Las murmuraciones se convierten inmediatamente en acusaciones y el caso policiaco, dentro y fuera del tribunal, llega al descubrimiento de un secreto que cuestionada los límites entre la verdad y la mentira, el bien y el mal… El final de la historia es impredecible y deslumbrante.

SOBRE EL AUTOR

Delia Owens (Americus, Georgia, Estados Unidos, 1949) se formó como zoóloga y etóloga. Creció en Thomasville y se licenció en Zoología en la Universidad de Georgia. En 1974, con su entonces marido, Mark Owens, se trasladó a África para trabajar primero en Botswana (Reserva de Kalahari central, y a partir de esos estudios consigue un doctorado en Etología en la Universidad de California) y luego en Zambia.

Tras pasar veintitrés años en África, se trasladó a un rancho de Idaho, en el noroeste de los Estados Unidos. Después de haber escrito varios ensayos científicos (Cry of the Kalahari, The Eye of the Elephant, Secrets of the Savanna), se propuso escribir una novela. Así nació La chica salvaje, publicada en Estados Unidos en agosto de 2018. A sus setenta años, ha sido un debut en narrativa de récord: ha pasado varios meses en primera posición de la lista de libros más vendidos del New York Times, ha vendido más de tres millones de ejemplares y se ha traducido a más de 40 idiomas.