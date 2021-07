Hombre que ganó la lotería le escondió la verdad a su familia por 10 años

Un hombre estadounidense decidió por 10 años esconderle a su familia la noticia de que había ganado la lotería, con un premio de 55 millones de dólares, que son alrededor de 1097 millones de pesos.

Luego de ganar el premio, el hombre de ahora 67 años, de California, optó por conservar el secreto, por miedo a que su hermana lo obligara a donar el dinero a su iglesia, detalla en una carta el sujeto, que prefiere mantener el anonimato, informa el sitio web MarketWatch.

Durante esos diez años, guardó las apariencias no haciendo gastos innecesarios u ostentosos, ni donaba dinero o prestaba. En su carta, dice que espera que su hermana no sepa dónde vive y agrega que no tiene contacto con ella, “por las cosas horribles que intentó hacer a sus padres en el pasado”. Asegura también que ya se está acostumbrado a no gastar dinero.