Investigaciones sobre Allende no continúan porque Fiscalía de Desaparecidos no hace su trabajo: abogada

Han transcurrido más de 10 años de los hechos violentos registrados en la región norte de Coahuila, que se refiere a lo sucedido en Allende y en el interior del penal de Piedras Negras; por lo que investigaciones continúan latentes, pero si no se ha avanzado es porque las autoridades responsables no están haciendo su trabajo.

Lo anterior, fue dado a conocer por Ariana García Bosque, representante legal de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras; al cuestionarle sobre el estatus de dichas investigaciones.

“El estatus es que, las causas están judicializadas, hay incluso ordenes de aprehensión que están vigentes, hay investigaciones latentes; que las investigaciones no continúen no es porque no haya datos para ello, es porque la Fiscalía de Desaparecidos no está haciendo su trabajo”, dijo García Bosque.

Respecto a las declaraciones vertidas por Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde refiere que no se investiga en este momento porque hace 10 años que ocurrió y dijo no tener información porque no fue en el momento en que asumió el cargo, que fue en el 2017.

"Escuchar o leer esta nota donde el Fiscal refiere no tener conocimiento del caso Allende, porque no fue en la temporalidad en la que él asumió su encargo; pues resulta muy gravoso y decepcionante, pues desde su ingreso como Fiscal general él ha participado como miembro activo de la Mesa de Coordinación Forense, en donde cada reunión, cuando menos una vez cada dos meses tocamos en mesa el caso Allende", dijo la abogada.

Señaló que uno de los temas relevantes es sobre la reparación del daño de las víctimas y recordó que hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la 10/VGA/2018, donde reconoce las desapariciones de esta temporalidad y que mucha gente solo denomina caso Allende.

Sin embargo, recordó que Familias Unidas no está de acuerdo en que solo se haya contextualizado las desapariciones en Allende, porque al mismo tiempo se registraron eventos en Piedras Negras y donde muchas familias resultaron afectadas por la delincuencia organizada en colusión con las autoridades.