Presidenta de Cámara de Diputados devuelve expediente de desafuero de Mauricio Toledo a Sección Instructora

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), devolvió este miércoles el expediente del desafuero del diputado petista, Mauricio Toledo a la Sección Instructora porque, al no alcanzar el voto mayoritario de sus integrantes, hay un impedimento legal para que sea tramitada al pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En un comunicado, Dulce María Sauri dijo que devuelve este expediente a la Sección Instructora, como órgano colegiado, con el fin de que se busquen los consensos necesarios para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que permitan continuar con la tramitación del asunto.

"Al respecto, me permito informar que, después de realizar una minuciosa revisión técnica y jurídica del expediente de referencia, se advirtió que la votación realizada por los integrantes de la Sección Instructora no alcanzó la mayoría de sus integrantes que enmarca el artículo 45, numeral 7, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual, ante un claro impedimento legal, el asunto no puede tramitarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados", explicó Sauri Riancho.

Este martes, Sauri Riancho notificó a la Junta de Coordinación Política que el expediente para desaforar al diputado del PT, Mauricio Toledo, no cuenta con la votación mínima requerida para poder someterlo a consideración del pleno de San Lázaro el próximo lunes en un eventual periodo extraordinario.

En un oficio, Sauri Riancho informó que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47, numeral 7, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se requiere una mayoría absoluta para poder aceptar el dictamen y "por lo tanto no puede pasar al pleno para su tramitación".

El pasado lunes, presuntamente los integrantes de la Sección Instructora avalaron los desafueros de los diputados, Saúl Huerta, ex de Morena y acusado de abuso sexual de menores; y de Mauricio Toledo (PT), acusado de enriquecimiento ilícito.

Ante este escenario, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que les otorgara celebrar un periodo extraordinario y desahogar ambos asuntos en una sesión el próximo lunes 12 de julio, sin embargo, se detuvo el expediente del petista por la abstención de la priista.

En entrevista, Sauri Riancho informó que en la Sección Instructora el desafuero de Mauricio Toledo obtuvo dos votos a favor de Morena; un voto en abstención del PRI (Claudia Pastor) y otro en contra del PT (Mary Carmen Bernal), por lo que, no reúne el 50% más uno para que lo conozca el pleno.

"Estuvimos revisando el procedimiento de la votación del dictamen del desafuero de Mauricio Toledo y la votación fue: dos votos a favor; un voto en contra y una abstención, por lo que no se reúne el requisito básico de cualquier dictamen, incluyendo de la Instructora, de que sea aprobado por la mayoría absoluta, de que como son cuatro en la Instructora tendrían que ser tres, entonces, sin presumir el fondo del asunto porque no le compete a la Mesa Directiva, sí tenemos que vigilar que el procedimiento sea el que la ley señala y por esa razón yo avise a la Junta de Coordinación Política de que había esa situación en cuanto al cumplimiento del requisito de mayoría absoluta", dijo Sauri.