La fiscal de la CDMX se reunirá con la mamá de YosStop, anuncia Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que habló con la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, para que se reúna con la mamá de la youtuber YosStop, quien es imputada de portación de pornografía infantil; sin embargo, consideró que se deberá hacer justicia en el caso.

"Le pedí a la fiscal general de justicia que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen en estos días porque finalmente es un tema de la Fiscalía", dijo.

Refirió que se debe hacer justicia para la víctima, pues tiene cada quien que asumir su responsabilidad, principalmente en delitos sexuales.

"Porque me parece que no cualquier cosa se puede decir. En particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, que sean castigados quienes lo perpetraron", indicó.

Sheinbaum Pardo destacó que los agresores sexuales que realizaron la violación a la joven del video, también están en investigación.

VINCULADA A PROCESO

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) vinculó a proceso a Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, por el delito de pornografía infantil.

Durante la continuación de la audiencia, el juez explicó que se le mantiene la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que la influencer seguirá en el penal de Santa Martha Acatitla y se fijó el plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX indicó que, previamente, en la audiencia inicial, se calificó de legal el cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales formuló la imputación correspondiente.

YosStop fue detenida la semana pasada luego que Ainara Suárez Olvera la denunciara tras comentar un video en el que ella -en esas fechas tenía 16 años- sufre de un abuso sexual de parte de varios jóvenes; la comunicóloga está en prisión, pero de los agresores las autoridades de investigación no tienen idea de su paradero.

Los hechos se realizaron el 25 de mayo del 2018, cuando Ainara Suárez, quien tenía 16 años de edad, acudió al domicilio de Axel "A" para participar en una fiesta en donde consumió bebidas alcohólicas. Bajo la influencia de éstas, los jóvenes violaron a la adolescente al introducir una botella de champaña en su vagina sin su consentimiento.