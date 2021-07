Consulta sobre expresidentes, 'para enjuiciar a malos gobiernos', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta ciudadana para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México no solo es un asunto jurídico, sino es condenar a malos gobiernos y asegurar la no repetición.

"Porque antes los gobernantes abusaban, había autoritarismo, imperaba la corrupción, no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, se les aplaudía, y que la gente pueda juzgar, eso es la democracia".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que la consulta ciudadana es un mecanismo de participación previsto en la Constitución, pero acusó que hay un comportamiento de los medios de comunicación y de los grupos de intereses creados, que no quieren que se cuestione estos casos.

"Ya es tiempo de los cambios. He dicho que no voy a participar y si votara, lo haría contra estos juicios, porque se tiene que ver hacia adelante. Pienso que lo mejor es la no repetición, cambiar conductas y gobernar con el ejemplo".

Insistió en que debe abrirse una vía para que el presidente en el cargo no se sienta absoluto.