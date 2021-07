Y vaya que el conflicto del despido del personal de salud del estado de Coahuila asignado a la línea de batalla contra el COVID-19 dejó de manifiesto que en ocasiones "el enemigo duerme en casa"; y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de vacuna Pfizer, luego de aplicarles la guillotina a los trabajadores despedidos todo marchaba de maravilla, sin embargo, no contaban con que el flamante y próximo regidor priista del futuro Cabildo de Torreón, José Manuel Riveroll, sería una piedra en el zapato, pues ni tardo ni perezoso se encargó de azuzar a los corridos para que organizaran tremendo zafarrancho en la Jurisdicción y exigieran ser reinstalados, por lo que, a decir de los subagentes, con personajes como Riveroll, será bueno que el alcalde electo de la Perla de La Laguna se ponga a pensar que con amigos como el regidor no necesitará enemigos en su próximo Gobierno.

Y es que, a decir de los subagentes, infiltrados en la entraña de la salud, las travesuras del ahora regidor electo gracias al Partido Revolucionario Institucional, José Manuel Riveroll, contra la Secretaría de Salud estatal van más allá del detalle ocurrido, pues, aprovechándose de su cargo como secretario de la FETSE y secretario del Sindicato de la Salud Sección 87, se ha tomado atribuciones que no le corresponden para utilizar a trabajadores de salud del Estado en sus asuntos personales, justificándoles sus inasistencias a través de la expedición de permisos, trámites de incapacidades, entre otros, sin mencionar que los subagentes señalan que, por si esto fuera poco, ha convertido al sindicato en una especie de empresa privada familiar, pues tiene ahí a una gran cantidad de parientes acomodados con onerosos sueldos, por lo que habrá que ver si, al entrar en funciones como representante del pueblo, al doctor multichambas le alcanzará el tiempo para despachar en el sexto piso, sindicato, consulta particular, magisterio, etcétera; sin embargo, la gran duda es quién será el despistado funcionario del Estado que le ha permitido a don Pepe meter mano en asuntos de la Secretaría de Salud, que incluso podrían rayar en lo dudoso. Veremos...

***

El que se fue a descansar unos días y, de paso, "estirar las piernas" en la "capirucha" del esmog fue el becario… Perdón, diputado local por lo que queda del Partido Acción Nacional en la provincia de Coahuila, Rodolfo Walss Aurioles. El legislador, quien entre otras cosas obtuvo la diputación plurinominal por gracia divina, sin méritos, más que el respaldo de conocidos intereses empresariales y que en el ámbito legislativo se desconoce qué hace, con el dolor de su corazón fue a gastar parte de su jugosa dieta a la capital para tomarse una "selfie" en el exterior de Palacio Nacional, sede del Gobierno federal y actual desfiladero de manifestantes de toda índole. A fin de justificar el "viajecito", volvió a su eterno discurso de exigir "bote" a los miembros del clan más odiado de Coahuila: los Moreira. Independientemente de sus más profundos anhelos, se puso a hablar en nombre de "miles y miles" de coahuilenses, por los cuales no ha hecho mucho que conste, y es más, ni lo conocen. Su fin era avisarle a todo el mundo que pondrá una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para que se les investigue, olvidando que el exgobernador Rubén Moreira ya tiene una carpeta en la Fiscalía General de la República y otra a medio abrir en la propia UIF. Incluso, fueron los propios panistas los que se dijeron interesados en conocer el número de folio de su denuncia, porque ya conocen lo que le gusta el reflector.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de tierra para macetas, nos comentan que es larga, pero muy larga la lista de empresas que con donativos en especie apoyaron a la actual Administración, y con lo cual demostraron ser socialmente responsables pero lamentan que hasta ahora, y a pocas semanas de que termine el actual periodo, al Ayuntamiento de Torreón se le haya ocurrido voltear los ojos a la Línea Verde, la cual dejaron en el olvido durante varios años en sus espacios verdes. Y como la Dirección de Seguridad Pública Municipal le retiró la vigilancia, pues fue vandalizada casi en su totalidad, lo que causó que incluso se quemaran los vagones, destrozaron los juegos infantiles y hasta los aparatos de ejercicios, sin mencionar las mallas y pasto de las canchas deportivas; hasta escombros y basura fueron denunciados en las inestables redes sociales por los vecinos del sector. Los subagentes reportan extrañados que, pala en mano, el alcalde Jorge Zermeño y la gente de Medio Ambiente se apersonaron muy acomedidos a plantar algunos huizaches y mezquites la semana pasada, cuando el lugar nunca fue de su interés; pero entienden el valor de la foto para la empresa lechera que donó las especies nativas. Ahora la pregunta es: ¿cómo van a sobrevivir si no hay agua? La otra pregunta es si volverán a su lugar los pocos botes de basura que desaparecieron del Centro de la ciudad, que no se sabe dónde quedaron.

***

Disfrazados de mesero "fifí", nuestros subagentes nos reportan que quien tuvo una buena "encerrona" este lunes en la noche con los 16 diputados locales de los 16 distritos electorales fue el "góber" Miguel Riquelme. Como dicen, "el miedo no anda en burro", y la "picada de ojos" que le dieron a la entidad con la designación en la cúpula del Partido Revolucionario Institucional del becado plurinominal Rubén Moreira, que ni un dedo movió y se acomodó o reeligió (que es lo mismo) como diputado federal y coordinador de los legisladores coahuilenses, pues nos dicen los intrigosos subagentes que el don Miguel de manera firme se puso a operar sus prioridades. Les habló claro a los becados estatales de redoblar el trabajo respondiendo a las demandas ciudadanas y ajustando para ello la agenda legislativa, lo mismo para estar al pendiente de las iniciativas de reformas de ley que ya se preparan. En el tema de la sucesión, nos comentan que fue en el mismo tenor que los funcionarios estatales aprovechen al máximo el tiempo que resta de este y el año entrante para dar buenas cuentas, que todo mundo se aboque a realizar su trabajo y no ande en "ocurrencias" ni se alboroten, ya que el proceso se planea transitar en orden. La siguiente reunión será con los becados de San Lázaro y con el mismo fin, que deben responderles a los coahuilenses, sin distingos, y no se presten a las grillas del tricolor que prepara la cúpula priista en San Lázaro.

***

Y hablando de traiciones, que al parecer están a la orden del día, nuestros subagentes, que deambulan por los ahora solitarios pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos platican de la "fiebre" de varios funcionarios municipales panistas; se resisten a pasar a vivir en el error, y a toda costa quieren repetir en el Gobierno municipal entrante. Ofertan información "importante" y hasta le venden su alma al diablo a cambio de seguir cobrando. Nuestros subagentes nos habían reportado el caso del director jurídico Jesús García Colores, y ahora el que también anda "moviéndose" a todo lo que da es nada menos que el jefe de los Tribunales de Justicia Municipal, Jesús Campos Escobedo, por cierto, hijo del exdirector del Simas Jesús Campos Villarreal en tiempos del exalcalde Eduardo Olmos Castro. Con un desempeño gris como funcionario, pero eso sí, muy obediente, don Chuy Campos Escobedo, como le dicen sus cuates con los que departe los fines de semana, es el funcionario envuelto en el caso de la autorización de la licencia mercantil para la reapertura del Casino Majestic, allá en octubre 2018, y del que se rumoró una interesante danza de números como compensación, lo que, al ser descubierto, dicen que no se concretó. También en su área se "desapareció" el expediente del polémico y "travieso" Rolando Anaya Araujo, director de Inspección y Verificación y uno de los funcionarios consentidos, que en presunto estado etílico, se metió en sentido contrario en el Sistema Vial Alianza, causando un choque contra un camión de pasajeros y no se le aplicó ninguna responsabilidad. Otra fue cuando se escondió el parte del pleito protagonizado por el hijo del jefazo de la Policía Municipal, "Primo" Jr., contra cuatro agentes de tránsito por resistirse a la prueba de alcoholemia y, sin más, los mandó a la cárcel. Ya hay otros panistas que andan en las mismas. Veremos y diremos.

***

El que todo parece indicar que por dinero no para, es el "Chico de Barrio" convertido a Morena Luis Fernando Salazar Fernández. Obsesionado por formar un frente opositor y con el fin de acertarle sendos dardos envenenados a sus excompañeros de batallas, y cualquier otro que se le atraviese, nuestros subagentes nos reportan que anda recorriendo algunos municipios para comprar… Perdón, para reclutar a incautos que se afilien al partido de moda, Morena, y formar así una supuesta estructura. A decir de los subagentes, don Luis Fernando anda picando piedra para lograr la delegación estatal del IMSS, ya que necesita un foro para asomar la cabeza en tanto llega el 2023; pero para frenarlo, ya aparecieron las justicieras hermanas Hortencia y Miroslava Sánchez Galván, quienes se dicen "fundadoras" del partido en Coahuila y únicas merecedoras, quienes ya han tenido acercamiento con "las bases" en las comunidades, para recomendarles que no se dejen engañar, pues a Luis Fernando nadie lo apoya, por eso ni él ni su papá lograron nada en Torreón. Dicen que en una de esas se van a topar en algún municipio, a ver qué cara ponen. En tanto, otro grupo de "fundadores" del morenismo en Torreón, con Gerardo Orozco a la cabeza, se declara listo para impedir que los 4 regidores que aparecen en la planilla registrada, junto con la síndica de minoría, se sienten en el Cabildo el primero de enero.