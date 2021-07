México presente en el Festival de Cannes 2021

Corría el año de 1946 cuando, en la primera edición del Festival de Cannes, el filme María Candelaria de Emilio 'El Indio' Fernández se adjudicó el primer lugar del Grand Prix y el Premio a Mejor Fotografía para el capitalino Gabriel Figueroa.

Desde entonces, más de 40 producciones mexicanas han participado en este prestigioso festival, recogiendo premios y mostrando el trabajo de connacionales ante los ojos del mundo cinematográfico.

En los últimos años, Cannes ha impulsado el nombre de directores como Carlos Reygadas, Amat Escalante o Michel Franco hacia el panorama internacional. Recordadas son también reuniones como la que Salma Hayek, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Diego Luna, Gael García y el propio Michel Franco realizaron con mariachi durante la edición de 2017.

El Festival de Cannes, que tradicionalmente se realiza durante el mes de marzo, fue reprogramado en 2021 para celebrarse del 6 al 17 de julio. La inauguración de ayer contó con la presencia de importantes figuras del cine como Spike Lee o Pedro Almodóvar.

MÉXICO EN 2021

En esta ocasión, la participación mexicana es encabezada por la casa productora Piano, que laboró en la coproducción de filmes como 'Memoria' de Apichatpong Weerasethakul, 'Annette' de Léos Carax y 'La Isla de Bergman' de Mia Hansen Love. Es la primera ocasión en que una productora mexicana compite en Cannes con tres películas realizadas en coproducción gracias a países como Francia y Colombia.

Además, la productora Pimienta Films también alza la mano por México con 'Prayers for the stolen' (Noches de fuego), dirigida por la salvadoreña de nacionalidad mexicana Tatiana Huezo. Este trabajo competirá en Un Certain Regard, sección del festival donde se presentan distintas visiones y estilos de cinematografía.

Mientras tanto, Michel Franco y Eréndida Núñez, desde la productora Teorema, coproducen 'La Civil', filme rodado en Durango que habla sobre la violencia en México y está dirigido por la rumana Teodora Ana Mihain.

JOVEN PROMESA

Otra presencia mexicana importante en la 74 edición de Cannes es la cinefotógrafa Pamela Albarrán, joven egresada con honores del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), quien el 16 de julio en el Teatro Buñuel del Palacio de Festivales y Congresos, recibirá el Estímulo Especial Angéniux. Durante la ceremonia también se realizará el Homenaje Pierre Angéniux, el cual será entregado a la francesa Agné Gogard, transcurso en que será proyectado el reel de Albarrán.

Este reconocimiento se enfoca a estimular la trayectoria de cinefotógrafas jóvenes provenientes de todo el mundo. Albarrán es considerada una promesa de la cinematografía nacional y la calidad de su lente se puede apreciar en trabajos como el documental El buen cristiano (2016), el cual aborda el juicio del general José Efraín Ríos Montt, quien en 1982 dirigió el golpe de Estado en Guatemala. Este documental está dirigido por Izabel Acevedo.

Otros trabajos de Pamela Albarrán son los cortometrajes Contrafábula de una niña disecada (2012), dirigido por Alejandro Iglesias y The land of nod (2014), dirigida por Mariana Flores Villalba.

En la actualidad, Pamela Albarrán es integrante del colectivo francés Femmes á la Caméra, colectivo que lucha por la representación de las mujeres en el cine. También es parte del Colectivo Internacional de Mujeres Cineastas (ICFC) y de la Asociación Mexicana Apertura.