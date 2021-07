Más de 800 jubilados del IMSS han sido despojados de sus ahorros en Oaxaca

Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que desde hace cinco años el gobierno federal los ha despojado de sus ahorros, los cuales se les descontaba vía nómina y se depositaban en la subcuenta "Cesantía y vejez" para su retiro y que se guardaban en una cuenta individual a nombre de cada uno de los trabajadores, a través de una Afore.

En Oaxaca son más de 800 los afectados por este despojo realizado por el propio gobierno de México; en el país son más de 90 mil los jubilados afectados y el monto total de los ahorros ascienden a la fecha a 270 mil millones de pesos.

El representante en el estado de la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS), Mario Antonio Natera Jarquín, explicó que desde el año 2015, cuando Luis Videgaray se desempeñaba como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se suspendió la entrega de sus ahorros.

Desde entonces, explicó, las afores retiran sus ahorros de sus cuentas individuales y se los transfieren a la SCHP, quien los integra al presupuesto público federal.

La tesorera de la UNCIMSS Oaxaca, María del Pilar Fuente, aseguró que esta situación es injusta y que aún se mantiene en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya administración también se niega a entregarles sus ahorros bajo el argumento de que es improcedente.

"Como respuesta a esta injusticia, diferentes grupos de jubilados en todo el país hemos manifestado nuestra inconformidad, hemos hecho presencia en las giras presidenciales entregando un número considerable de escritos al Presidente de la República, también se han realizado movilizaciones en Palacio Nacional y toma pacífica de oficinas del SAT y de Afores".

A partir de estas protestas, López Obrador dio indicaciones para que se atendiera la demanda de 14 grupos de jubilados del IMSS; se sostuvieron reuniones con titulares y representantes de 11 dependencias del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), una de las cuales fue presidida por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

Sin embargo, en estas reuniones los representantes del gobierno federal les respondieron en dos ocasiones que su demanda era improcedente.

María del Pilar Fuente recordó que una de las conferencias mañaneras el presidente López Obrador aseguró que no se les podían devolver sus ahorros porque hacerlo, significaría que los jubilados tuvieran doble pensión. También en esa conferencia, dijo que se les iba a informar a los jubilados para que dejaran de perder el tiempo.

"Es claro que el señor presidente no tiene la información correcta. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor presidente los jubilados del IMSS no solicitamos una segunda pensión, nosotros no somos pensionados, somos jubilados y lo que reclamamos es la entrega de nuestros ahorros que por ley, sistema de ahorro para el retiro, nuestro patrón el IMSS depositó a nuestro nombre en una cuenta individual de afore que nosotros elegimos", explicó la tesorera.

Con esta respuesta del gobierno federal, informó que 40 organizaciones de jubilados del IMSS crearon el Frente Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS con el único objetivo de exigir que se les entreguen sus ahorros que fueron depositados en la subcuenta de cesantía y vejez.

"No perdemos el tiempo en esta lucha, en luchar por lo que es parte de nuestro patrimonio familiar que se entrega ilegalmente a la Secretaría de Hacienda. Son nuestros ahorros, no son parte del presupuesto federal. Señor Andrés Manuel López Obrador, usted tiene la última palabra para que se devuelvan nuestros ahorros", expresó María del Pilar Fuente.