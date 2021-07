Abogados mexicanos responden a López Obrador: no somos traidores de la patria

Abogados mexicanos criticaron este martes al presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, y alertaron de presiones al sistema judicial en México.

López Obrador ha denunciado que comenten “traición a la patria” los abogados que trabajan para empresas extranjeras que “quieren seguir saqueando a México”, al actuar contra decisiones de su Gobierno, como un reforma energética que da prioridad a empresas estatales frente a las privadas, y que está paralizada en los tribunales.

En un debate en Madrid para analizar la situación del Estado de derecho en México, organizado por la World Law Foundation, miembros de colegios de abogados mexicanos se mostraron "preocupados" por el momento actual en el país norteamericano y advirtieron de que el trato a su gremio aún puede empeorar.

"Nos llama traidores de la patria a los que tenemos clientes en el extranjero, a las mujeres nos ha menospreciado, estos ataques no ayudan, pero la ley se cumple, no se acomoda a los caprichos de ningún gobernante", aseveró la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Claudia de Buen.

"La mesura es necesaria y los contrapesos son indispensables, en México la mesura no ha sido característica común en nuestros gobiernos, no han tenido contención en la capacidad de gobernar sin abusar del poder y López Obrador no es una excepción", opinó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de México (INCAM), Arturo Pueblita, afirmó que "es muy importante que se volteen a ver lo que está sucediendo en México, saber que existe esta presión a los abogados y que hay preocupación por la independencia judicial".

Los abogados criticaron la posibilidad de que algunos organismos del país que tienen cierta autonomía, como la Comisión de Hidrocarburos o el Instituto Nacional Electoral, desaparezcan o sean vaciados de competencias.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, Alfonso Pérez-Cuellar, explicó que desde el cambio de gobierno "se ha venido mencionando que algunos de estos organismos deben disolverse o ser asimilados por la administración pública centralizada".

"Se ha dicho que son caros y se ha hablado de corrupción, tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso porque hacer desaparecer o tomar el control de estos organismos por parte del Gobierno representaría un enorme retroceso que no conviene al país", comentó.

"Cambiar las reglas del juego a las empresas en mitad del partido no es buena idea si se pretende dar prosperidad, confiamos en que el sistema judicial esté a la altura del momento", dijo por su parte el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa de México, Moisés Castro.

"Es el momento de la abogacía, necesitamos que la abogacía internacional ponga sus ojos en los esfuerzos que hacemos por la democracia y la división de poderes", demandó.