Estas son las ‘peores películas’ de lo que va del año

Cada año está lleno de películas excelentes y películas decepcionantes; algunas ‘buenas’ y otras ‘malas’; varias que serán recordadas por los catastróficos resultados y un tanto más que serán olvidadas con rapidez.

Llegando la mitad de año de este 2021, es momento de repasar lo peor que se ha visto en cuanto a cintas se refiere.

Yes Day

Se supone que se trata de un vehículo de entretenimiento ligero con algunas lecciones para padres e hijos, pero ni el mensaje es reflexivo ni la cinta divertida, sino que más bien, no pasa de la simpleza.

Tom & Jerry

Quizá la idea no tenga mucho hacia dónde ir, pero al menos pudo ser entretenida. En su lugar, la combinación de animación con live action no sólo no funciona, no es ni amena ni imaginativa.

The woman in the window

El proyecto sonaba prometedor dado el elenco y nombres involucrados, pero en lugar de un suspenso de calidad, fue un drama lento y aburrido, de pronto risible, en pantalla y en historia.

Chaos Walking

No está claro cómo una idea tan interesante resultó en una película tan decepcionante, pero no es sólo que el concepto no funciona bien en pantalla, es que la trama es plana y no va a ningún lado.

Music

Habrá que creer que las intenciones eran buenas, porque el resultado es un desastre. Polémica desde antes de ser estrenada, los que saben insisten que la historia ridiculiza al autista… y sí.

Outside The Wire

Acción y ciencia ficción; la combinación que no debería no resultar, en este caso fracasa por jugar a los seguro, no explotar su idea y darle tantas vueltas al asunto, que desperdicia todo a su alcance.

Infinite

Parte de muchas ideas atractivas y luego sólo copia sin creatividad varias cintas similares, resultando en un largo sinsentido, sin desarrollo de personajes o de historia, que no conecta ni anima.

Awake

Tenía el camino para ser una gran historia, pero la premisa no llega muy lejos, la trama es de lo más sencilla, nunca atrapa y no hay explicación porque no hay un objetivo. Vacía en todo sentido.

Locked Down

Ambientada durante la pandemia de COVID-19, el problema no es ese, y vaya que es un gran ‘pero’, sino que intenta ser un romance y complot de robo, al mismo tiempo, sin hacerlo bien en ninguno.