'Tiktoker' termina con el ojo pegado tras 'confundir' pegamento con gotas oculares

Una joven compartió a través de TikTok la 'desafortunada' experiencia que vivió al supuestamente confundir pegamento con gotas para la irritación ocular, pues terminó con el ojo pegado.

Identificada en la red social como 'mariabottle', compartió un video en el que muestra uno de sus ojos supuestamente pegado mientras explica que 'se echó Kolaloka' tras 'confundir' la botella con sus gotas.

"Me quiero morir, mi ojo está pegado", dice la mujer antes de mostrar una escena donde se le ve en el oculista después de que ya le despegaron el parpado.

En el mismo material, la 'tiktoker' adjunta un clip en el que explica lo que ocurrió después de 24 horas de recuperarse de su incidente.

"Les voy a contar bien lo que me pasó (...) Me iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados, entonces me eché una gota y me tiré al piso del ardor y del dolor, volteó y era Kolaloka. Entonces dije: vámonos al hospital. Se tardaron como 40 minutos en atenderme. Yo estaba gritando como una desquiciada. Llegué la doctor, me cortaron las pestañas y me sacaron un pedazo gigante de Kolaloka que tenía adentro pegado en toda la cornea", explicó 'mariabottle' en su video que hasta el momento suma más de 10 millones de reproducciones en la red social.