Caricatura

Para sus opositores podría parecer una buena noticia. Para México no lo es. Prepotente, la 4T no ve sus dolorosos desfiguros. La mofa invade las redes: Les comunico que ya salimos de la pobreza. Falta que salgan ustedes.

La compra de la refinería de Deer Park es un gran negocio. Pero un grupo importante de legisladores está pidiendo al gobierno de Biden que detengan la venta porque PEMEX no es confiable, ni en seguridad, ni en cuidado del entorno. Mientras tanto hay un incendio a medio Golfo de México. Regresaremos las tropas a los cuarteles, pero que la Guardia Nacional, mi bebé, pase a SEDENA. Todavía la Corte no se pronuncia sobre el mando militar de la Guardia que, en teoría, sólo estaría hasta el 2024, cuando ya quieren hacerlo definitivo. Por eso en el Capitolio prohibieron que los casi 160 mdd de ayuda bilateral se utilicen "para apoyar la participación militar en la aplicación de la ley en México". Punto. Pero como no quieren ver, creen que todavía tienen la autoridad moral para establecer un "mentirómetro" controlado desde Palacio. Vaya pérdida del "sentido de realidad" diría Herbert Marcuse. De verdad se creen capaces de imponer verdades cuando ni siquiera el número de fallecidos oficiales cuadra con otros registros, los "muertos en exceso". La diferencia podría ser de dos a tres veces más. Ellos nos van a decir cuáles son verdades y mentiras, cuando López-Gatell está convencido de que los padres de niños con cáncer son parte de una "narrativa golpista". Los mismos que llevan años afirmando que no hay desabasto y que los medicamentos están por llegar. Ellos que no hablan de las millonadas que pierden en PEMEX y CFE, le quitan dinero a los servicios médicos del IMSS, ISSSTE y hasta el propio INSABI. Ellos que están estrangulando a los Institutos Nacionales. Ellos que no ejercieron el presupuesto para mantenimiento del Metro. Ellos que cantan una inminente recuperación económica haciendo mañosas lecturas trimestrales, sin admitir que, en los escenarios más favorables, regresaríamos a los niveles del 2018 en el 2024.

Esto no es serio. La "mañanera" se convirtió en un programa de animación. Ya son una caricatura. No respetan a las instituciones, no nos respetan, no se respetan. "Macaneo más fuerte si le veo caritas".