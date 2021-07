Tecnología para abordar lo narrativo

Desde que era niño, Marco Antonio Arellano Arredondo (Saltillo, 1989) escuchó narraciones de cuentos y fábulas, aunque confiesa que como infante no era asiduo a la lectura. Sin embargo, una estancia en España fue detonante de su interés literario y, en la escuela primaria, El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe lo instó a sumergirse en las letras.

Actualmente se declara lector recurrente de relatos fantásticos, ficción y aventura, pues estos géneros le permiten extraviarse con total libertad.

Otro interés de Marco Arellano, gracias al cual se gana la vida, es la programación. El coahuilense es ingeniero en sistemas y enfoca su talento narrativo hacia el ámbito de los videojuegos.

"Empecé poco a poco. Empecé cuando tenía 16 o 17 años y empecé a practicar, a desarrollar esto desde muy temprana edad. Pero era como a pico y piedra hasta que la carrera me ayudó mucho. Lo solidifiqué y decía: '¿Ahora dónde lo aplico? ¿Cómo puedo despegar mi crecimiento personal tanto de carrera como de videojuegos'".

Esta combinación le sirvió para participar en el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2021 y resultar ganador en la reciente categoría de Literatura digital, creada gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura de Coahuila y del Centro de Cultura Digital. Al momento de ver la convocatoria, Arellano supo que era el momento indicado para crear algo a partir de sus intereses tecnológicos e intelectuales.

"Una vez que tomé la decisión de desarrollar el proyecto, mi primer puto fue ¿de qué puedo hablar? Yo necesito hablar de algo que sea actual, pero también que haga incisión en lo que yo conozco de mi carrera, pero que a la vez no sea muy denso, sea corto y tenga una interfaz muy clara para el usuario".

El grito que no puedo escuchar (2021) es el proyecto por el que Marco Arellano recibió el galardón, videojuego de narrativa breve que aborda la vivencia de una chica. Arellano describe cómo la protagonista puede estar infectada por un virus. La tecnología, que es una inteligencia artificial, puede ayudarle a discernir si se encuentra o no infectada.

"La chica pasa una serie de situaciones, donde la persona o jugador como tal se hace de inteligencia artificial que le puede ayudar a discernir si está infectado o no. Ella pasa una serie de situaciones donde la persona o el jugador como tal, se hace de inteligencia artificial y le ayuda a discernir con decisiones si está infectado o no. Esto se desarrolla en una serie de etapas en el juego que es corta. Es decir, es un relato, es un videojuego como tal pero es corto, no estamos hablando de un juego triple A. Al final del juego, el mismo jugador se da cuenta con las decisiones que tomó si el personaje, que es la protagonista, está infectada o no está infectada o de plano quedó en el limbo, como que puede ser que sí o puede ser que no, todo depende de las decisiones del jugador".

De ahí que el título del trabajo sea El grito que no puedo escuchar. El ser humano llega a tergiversar la realidad de lo virtual hasta llegar al punto de ignorar qué hacer. "La tecnología te está gritando enfrente de ti pero no la escuchas. En este caso, el virus en sí, en el relato, es algo que te está gritando por todos lados y no lo ves".

Sobre la apertura digital del Premio Julio Torri, con la creación de la categoría Literatura digital, Marco Arellano considera un gran acierto la inclusión de recursos tecnológicos para la creación narrativa.

"Para mí fue una sorpresa muy grata, porque en nuestro país considero que hay mucha gente con mucho potencial que sin embargo no encuentra donde enfocar su conocimiento. Que lo haya implementado Coahuila para mí fue la oportunidad de poder esmerar en algo que yo sé, que le pongo corazón para darlo todo y que la gente pueda verlo […] Creo que es importante que el país tenga en cuenta a personas como nosotros, tanto literarios y gente que tiene esta parte de la programación que la junta con la literatura, porque es gente que no ha sido del todo visualizada en este campo y es algo importante, pues se encuentran creando constantemente y quieren también aportar".