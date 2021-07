A pesar de los gobiernícolas seguimos viviendo muy bien en México: Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que en México se sigue viviendo bien y que existen oportunidades de crecimiento, además de que hay libertades, contrario a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte. "A pesar de todos los gobiernícolas y régulos que tenemos, seguimos viviendo muy bien en este país. ¿No me creen? Dense una vuelta por Cuba. Es una cosa de llorar, por los pobrecitos cubanos. A las mujeres no les queda más que prostituirse en la calle para juntar unos cuantos dólares. Se están muriendo de hambre. Esto no es exageración", dijo.

Al participar en el evento Jalisco Talent Land Digital 2021, Salinas Pliego explicó que la situación en Cuba se debe a que no hay libertad consecuencia de la dictadura de Castro. "Un pinche dictador llamado Castro se aferró al poder por 60 años. ¿Cuál innovación? ¿Cuál competencia? ¿Cuál prosperidad? ¿No les parece Cuba? Vamos a ver a Venezuela. Lo mismo, una mafia de gorilas militares se apropiaron del petróleo que es de la nación venezolana y con lo que ganan del petróleo han mantenido un régimen de opresión. La gente se está muriendo en la calle porque no hay hospitales, no hay medicinas, no hay ni agua que beber", dijo. En su ponencia, Salinas Pliego explicó que en todos los países donde hay un dictador, se aferra al poder y se pierde la libertad, es la receta para el fracaso absoluto. "Gracias a Dios que México no ha sucedido esto. Aún tenemos un grado de libertad tremendo, pero esto que les decía que el ciclo de libertad, innovación, competencia, prosperidad, es una cosa de probar en todo el mundo. Y solamente en los países chafas, bananeros, tercermundistas, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y Corea del Norte, como una cosa particularmente nefasta. Todos los demás países tienen este ciclo virtuoso", dijo. Salinas Pliego criticó a los empresarios que ven un panorama negativo sobre el país, además de que son expertos en quejarse cuando se debe de competir o enfrentar cambios tecnológicos. "Siento que hay una neblina, sobre todo en los empresarios, que les impide ver el potencial del país. México tiene 130 millones de personas, la mitad tiene menos de 25 años, y hay un par de cosas realmente extraordinarias del país y los mexicanos. Con todo y los problemas culturales, hay un pensamiento que permea a toda la sociedad y es si le echas ganas, sales adelante. Ese pensamiento es muy poderoso, y en otros países no está", resaltó. En ese sentido, criticó a quien apuesta por el fracaso del país. "Hay muchas cosas que van en favor de México y creo que sería un error apostar a que México le va mal, yo creo que es un acierto apostar a que México le va bien", comentó.