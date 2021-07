Jalisco reforzará vigilancia contra COVID en negocios

En la última semana en Jalisco el número de casos activos de COVID-19 incremento 62%, el de hospitalizaciones 17% y la positividad en las pruebas realizadas 5%, por lo que el gobierno del estado anunció que reforzará la vigilancia de la implementación de las medidas sanitarias en los negocios.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó que además se ha detectado la presencia en la entidad de la variante Delta de la India que es más contagiosa, sin embargo, aseguró que no habrá medidas adicionales a las establecidas y que tanto la estrategia de reactivación económica como la programación del regreso a clases presencial continúan de acuerdo a lo planeado.

Hizo un llamado a los empresarios para que cumplan con los protocolos y aplicación de medidas sanitarias, pues advirtió que quien no lo haga será sujeto al cierre definitivo de su negocio.

"No queremos volver a tomar medidas de restricción adicionales, pero si la gente y sobre todo los negocios no nos ayudan a cumplir con las reglas establecidas no vamos a permitir tampoco que este problema se vuelva a salir de control. La estrategia que Jalisco ha seguido ha tenido un principio básico que le ha generado la posibilidad de tener éxito: la anticipación y la previsión", indicó Alfaro.

Señaló que a pesar de que se ha demostrado que la población vacunada presenta un alto nivel de protección, en Jalisco solo el 42% de la población cuenta con ella.

Alfaro Ramírez indicó que por lo anterior, mañana, durante una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteará una reestructuración de la estrategia de vacunación para focalizar la inmunización en grupos específicos y por zonas con mayor riesgo.

"A muchas personas que ya les tocaba su vacuna no fueron a vacunarse. Grupos de población como los que son entre 50 y 60 años a penas alcanzamos el 50% de este grupo de población, no podemos perder de vista que al vacunarnos evitamos el riesgo de un porcentaje altísimo. La efectiva de la vacuna está demostrada", dijo.

Por su parte, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, insistió en que los datos demuestran que las vacunas sí funcionan, ya que los casos actuales radican en la gente que no tiene completo su esquema de vacunación o no tienen aún la aplicación de la misma.

"Es más sacrificable la parte recreativa que la parte educativa, yo creo que eso lo tenemos que seguir cuidando con protocolos, pero la parte recreativa yo creo que es donde tenemos que, efectivamente, poner el acento", consideró.

Por ahora todos los eventos masivos programados se evaluarán nuevamente por la Mesa de Salud que da seguimiento a la pandemia para establecer los aforos masivos permitidos.