Incremento de precios afectará economía de familias: alcalde de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, lamentó que se hayan incrementado los precios de diversos productos, así como de la canasta básica, lo cual aseguró impactará directamente a las familias mexicanas.

Señaló que el gobierno federal no está cumpliendo en cuidar la economía familiar, pues el incremento de varios productos, así como de la gasolina, se mantienen

“Es un impacto directo a la economía de las familias, es una campaña que hizo el gobierno federal que iba estar cuidando los precios de la canasta básica, de la gasolina, del gas, de la luz y evidentemente no se está cumpliendo y eso viene a mermar el ingreso familiar”, destacó.

Señaló que por lo anterior se ha insistido que el mejor programa que se puede dar a las familias es tengan un buen empleo.

“Algunos programas sociales los entregan, pero por el otro lado no hay medicamentos, no hay consultas y suben la tortilla, lo que no logra sostener lo que pude ser un buen empleo”, dijo

Añadió que aunado a ello, además el precio del acero y la gasolina incrementaron.

“Nunca había estado así de cara la gasolina y nos habían dicho que no iban a subir los combustibles”, recordó.