Serie Somos es 'una fotografía' de lo que sucedió en Allende: obispo de Piedras Negras

Gerardo Alonso Garza Treviño, Obispo de Diócesis de Piedras Negras, manifestó haber visto la serie Somos que lanzó la plataforma de streaming y que aborda los hechos violentos registrados hace 10 años y consideró como vana dicha producción; lamentando tres puntos específicos.

Tras señalar que vio la citada serie y lamentó que, la serie es solamente una fotografía de lo que pasó y no se ahonda en las causas y los responsables; por lo que consideró que dicha producción solo quiere ser entretenimiento y no hay investigación, por lo cual lamento porque solo se queda en la superficie.

VER MÁS: Actor lagunero Salvador Montenegro destaca en la serie Somos

“El segundo punto que también lo veo lamentable, triste y me indigna, es cómo se rebaja al pueblo de Allende. Es un pueblo hermoso, muy bonito, con calles bonitas, todos los que lo conocemos sabemos qué tipo de población es; sin embrago, la imagen que se presenta del pueblo es denigrante, con calles sin pavimentar, como si fuera un ranchito, no tengo nada contra los ranchitos, peor Allende no es un ranchito”, dijo Garza Treviño.

Estableció que, lamentablemente las películas, series que pasan de México, presentan una imagen de hace 50, 80 o 100 años; situación que dijo, también duele mucho.

VER MÁS: Actriz lagunera Arelí González habla de la serie Somos, sobre la masacre en Allende

Finalmente, el tercer punto negativo que ve con esta serie, es que si abre las heridas de muchas personas que pierden sus familiares y como se presenta de una forma tan vana, como lo calificó y esto no ayuda para que las familias de las víctimas sientan algún consuelo, al contrario, sienten una gran indignación.

VER MÁS: No la he visto ni me interesa verla: alcalde de Allende sobre serie de Netflix 'Somos'

“Esto que allí se planteó, de hace muchos años aquí. Lamentablemente sigue siendo una realidad presente en varios Estados de la República, de tal forma que, no nada más es una fotografía de lo que pasó aquí en aquellos años; si no es una fotografía a tiempo real, a tiempo presente de lo que esta sucediendo en nuestra patria”, señaló el Obispo de la Diócesis de Piedras Negras.