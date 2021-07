Captan explosión en el Mar Caspio cerca de Azerbaiyán

La detonación fue captada en el Mar Caspio, cerca de las costas de Azerbaiyán, en donde se encuentras varias plataformas petroleras pertenecientes a la compañía SOCAR, luego de que un supuesto volcán de lodo expulsó gases inflamables, los cuales hicieron combustión y provocaron la explosión.

En un comunicado oficial de la compañía SOCAR, la empresa declaró que ninguna de sus plataformas petroleras resultó dañada a causa de la explosión, y, hasta el momento, las autoridades locales no han reportado personas heridas, reportó el portal The Guardian.

A fire and explosion at the Umid gas field in the Caspian Ses. Azerbaijan blamed it on a "mud volcano" but activists say an old exploration site caught fire https://t.co/2kz01R6YRM pic.twitter.com/nUcuifLEip