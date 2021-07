Películas que inicialmente fueron pensadas como secuelas de otras

Hay un largo recorrido para que una idea finalmente aterrice como película y a veces, proyectos que inician pensados como secuelas de otras cintas, terminan recorriendo su propio camino solas, sin estar ligadas a ninguna otra.

Estos son algunos ejemplos de filmes que inicialmente serían secuelas, pero evolucionaron a otra cosa.

Solace

La cinta de 2005 no tuvo mucho eco a pesar de los actores involucrados y finalmente es un drama policiaco estándar y común, pero que inicialmente se titulaba ‘Ei8ht’, pues se trataba de una secuela de ‘Se7en’, el exitoso thriller de 1995, que al final no tiene nada que ver con la otra película.

Colombiana

Luc Besson se hizo de un gran éxito con ‘Léon: The Professional’, una historia de un asesino que acoge a un niña, Mathilda. La idea era hacer una secuela con Mathilda como protagonista. Cuando Besson y la productora tomaron caminos separados, se cambió de rumbo y nació ‘Colombiana’.

The Hateful Eight

En entrevista con David Poland, el propio Quentin Tarantino dijo que esta cinta inició como una especie de secuela a ‘Django Unchained’. Originalmente titulada ‘Django in White Hell’, Tarantino sintió que el personaje no encajaba en este tipo de historia y modificó el guión, sólo un poco.

Minority Report

Tras el éxito de ‘Total Recall’, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, la idea era traer otra historia de Philip K. Dick al cine. Se eligió Minority Report y se concibió como una secuela directa a la otra cinta, pero luego Steven Spielberg y Fox compraron los derechos de autor y se hizo otra cosa.

Ghosts of Mars

Una entretenida historia de zombis y acción en Marte, está dirigida por John Carpenter, que ya había hecho ‘Escape from New York’ y ‘Escape from L.A.’, protagonizadas por Kurt Russel. Se quería concluir la trilogía del concepto, pero el fracaso de la segunda cinta llevó a darle un giro a la idea.