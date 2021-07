Fans celebran los 100 años de la fiesta del ‘4 de julio’ de ‘The Shining’

Los fans de la película ‘The Shining’ (El Resplandor, en español), que trata sobre un hombre alcohólico que va con su familia a cuidar del Overlook Hotel durante la temporada en que está cerrado, saben que la cinta termina con la icónica escena en que el personaje principal, Jack Torrance, aparece en una fotografía de una fiesta del ‘4 de julio’, día de la Independencia de Estados Unidos, con fecha de 1921.

Este 2021, se celebran los 100 años de esa fiesta, que también es objeto de interpretaciones y debate sobre lo que realmente sucede en el hotel, que está embrujado, y con el protagonista, quien luego de congelarse en la nieve, aparece en esta fotografía.

La conclusión para muchos espectadores es que la imagen muestra a todas las personas que han muerto en el hotel y que de alguna manera ‘siempre permanecerán ahí’, explica Fox News.

"La fotografía del salón de baile al final sugiere la reencarnación de Jack", dijo en su momento Stanley Kubrick, director de la película. Lo que posiblemente significa es que Jack reemplazó a un invitado original que estaba allí en 1921, según la explicación del sitio The Take.

Hard to believe it has been 100 years since this iconic photo at the Overlook Hotel was taken. pic.twitter.com/9AATBeYos8 — Let’s Talk Godzilla (@GodzillaLets) July 4, 2021

A century ago today. ⌛️ Happy 100th anniversary to the Overlook Hotel #July4th Ball of 1921. pic.twitter.com/ZoBcFBiAyx — Letterboxd (@letterboxd) July 4, 2021

It’s officially July 4 in Colorado. to 100 years of history at The Overlook Hotel. The Shining (1980). Production Designer: Roy Walker. Art Direction: Leslie Tompkins Director: Stanley Kubrick.#TheShining #FilmTwitter pic.twitter.com/EWf7cee6AV — CineStructure (@CineStructure) July 4, 2021

The shining is one of my all time favorite movies. Top 5 for sure. This is 100 anniversary of the July 4 ball jack is seen in in the past pic.twitter.com/M3AQATZ8R8 — ChuckOlson5 (@ChuckOlson5) July 3, 2021