El alcalde de Torreón afirma tener 'muchas dudas' sobre el proyecto 'Agua Saludable para La Laguna'

cocacola1

Hoy, 11:28 am

publicado por: jose de juan martinez lopez

Pues los antes Laguneros no tiene duda que Rio Nazas no existe ,que Lagunas de Mayran igualmente y sobre todo que mantos acuiferos contaminados estan en ultimas minimas y todo gracias a Presas que acaparan agua !!!,,,,el acueducto ahi esta y se llama "lecho seco" de Rio Nazas ,no requiere inversion y las otras opciones solo son para hacer ricos a privados y politicos !!!,,,ademas , construcciones para traer agua fuera de medios sustentables no resolveran problema a largo pazo y definitivo , antes bien acelera deterioro de reservas en presas ,pasara lo que con mantos acuiferos !!!

