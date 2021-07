Erika Buenfil habla de cómo se alejó Ernesto Zedillo Jr. cuando supo que estaba embarazada

Erika Buenfil sorprendió tras revelar cómo se dio su relación con el padre de su hijo Nicolás hace 16 años.

Y es que han sido pocas las veces que la actriz ha hablado sobre Ernesto Zedillo Jr. de quien admitió haber tenido un encuentro de una noche.

La actriz rompió en llanto al hablar de cuando él se alejó en cuanto supo que ella estaba embarazada de él, durante una entrevista con Yordi Rosado.

“La reina del TikTok” se sinceró con el conductor de Unicable y sobre las veces que “flirteó” con el padre de su primogénito Nicolás. Además, recordó la diferencia de edad entre ellos, alrededor de 12 años, y una de las principales razones por las cuales en un inicio se rehusó a salir con él.

Pero fue tanta la insistencia del hijo del político priista que la protagonista de Marisol terminó accediendo.

Buenfil detalló que conoció a Zedillo Jr. en el Beibi’ O en Acapulco, emblemático centro nocturno de la costa guerrerense donde se han dado cita famosas celebridades nacionales e internacionales, pero ella rechazó conocerlo.

Contó que en otra ocasión fueron al ya desaparecido Bar Bar en la Ciudad de México, y tras algo de insistencia, accedió a darle su número de teléfono, sin embargo, fue hasta que un “hombre importante” la invitó a una fiesta en yate en Acapulco en donde coincidió con el hijo del expresidente mexicano y comenzaron a conocerse.

“Entonces ahí va la princesa al barco y ahí empezamos como a conocernos y tal tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada”, dijo a Yordi.

Rosado le cuestionó sobre si entonces había utilizado algún método anticonceptivo a lo que respondió tajante que sí, pero que un desajuste hormonal causó que su método no funcionara, “entonces no me sirvió la pastilla”, reconoció.

El conductor le preguntó sobre el momento en que se dio cuenta que estaba embarazada: “¿Por qué con él? Es con quien menos imaginé, fue breve, no estaba planeado y aparte me estaba cuidando”, mencionó.

Asimismo, aseguró que tras tomar la decisión de tener a su hijo, Ernesto Zedillo Jr. se alejó de ellos.

“El me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces ahí le digo ‘yo tengo que decirte algo’ y le digo, y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse... no, nunca dudó, ‘pero qué vamos a hacer’ Entonces yo decido tenerlo y él como que se aleja, no me dice nada... dijo ‘me encantaría verte, a ver si mañana’ y ya no lo vuelvo a ver”

La actual participante de la telenovela Vencer el pasado confesó que el papá de su hijo cambió hasta su número de celular y que se llegó a sentir atemorizada y desesperada, pues no se imaginó esa reacción. Sin embargo no desistió en buscarlo y lo encontró cuando el bebé ya tenía 5 meses, gracias a que una amiga le dio su nuevo número telefónico.

“Me acuerdo perfecto que él me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación y entonces ya me sentí mucho más tranquila, y me preguntó si ya sabía qué iba a ser, y le dije que iba a ser hombre”.

Con algunas lágrimas y la intención de cesar las preguntas respecto al tema, dijo: “Yo quiero comentarte algo muy importante que para mí ha sido como mi consuelo, yo a ese hombre… siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo… el regalo que Ernesto me hizo, nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, yo siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones”, expresó la actriz.