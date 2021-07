Hay una disminución, si quieres marginal, del 3 %: responde AMLO a Jorge Ramos sobre homicidios

Celticolake

Hoy, 10:44 am

publicado por: Jorge Zapata

Lo importante para el KKS es negar todos los problemas, decir que hay buenos resultados aunque no sea así, decir que no hay corrupción, ni violencia , ni nuevo pobres etc. La idea es seguir engañando, hay una gran cantidad de pen dejos en el país que se conforman con lo que diga el pe n dejo del KKS, con es basta, no es necesario resultados objetivos nada, para un pen dejo idolatra solo es cuestión de charlatanería, discursos, palabras, amenazas chantajes, es todo. Síganle chairos de lame botas, sigan así de pen dejos que por eso somos un país tercermundista.

